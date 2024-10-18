Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 80 numaralı plaka kodudur. Peki, 80 plaka neresi? Araçların 80 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Osmaniye'de yaşayan bir vatandaş, 80 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 80 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
80 PLAKA NERESİ?
80 plaka Osmaniye iline aittir. Plaka kodu 80 olan araçlar, Osmaniye iline kayıtlı demektir. Osmaniye, 26 Ekim 1996 tarihinde Adana ilinden ayrılarak Türkiye’de bir il olma statüsü kazanır. İl olma statüsünü kazandıktan sonra Osmaniye 80 plaka kodunu alır. Osmaniye ilinin eski ismi Cebelibereket olarak bilinir.
OSMANİYE’NİN TELEFON KODU
Osmaniye’nin telefon kodu 328’dir. +90 328’li bir numara Osmaniye iline aittir.
OSMANİYE’NİN POSTA KODU
Osmaniye’nin posta kodu 80000’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 80 plaka koduna ait Osmaniye ilinin ilçelerinin posta kodu da 80 ile başlamaktadır. Osmaniye ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
- 80500 Bahçe
- 80710 Düziçi
- 80850 Hasanbeyli
- 80760 Kadirli
- 80010 Osmaniye Merkez
- 80940 Sumbas
- 80950 Toprakkale
OSMANİYE’NİN İLÇELERİ
80 plaka koduna sahip Osmaniye’nin ilçeleri şu şekildedir:
- Bahçe
- Düziçi
- Hasanbeyli
- Kadirli
- Osmaniye Merkez
- Sumbas
- Toprakkale