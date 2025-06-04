80 yaş üstü hastalar için e-Rapor dönemi başladı: İşte e-Rapor sistemi kayıt ve giriş yöntemleri

Sağlık Bakanlığı tarafından 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağlı hastalar için uygulamaya aldığı eRapor dönemi başladı. Yaşlılar ve yakınları ise uygulamanın nasıl kullanılacağına dair merak ettikleri kayıt ve giriş yöntemleri ise bakanlık tarafından açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaşlılar için uyguladığı e-Rapor sistemine giriş işlemleri.





E-RAPOR GİRİŞ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (https://erapor.saglik.gov.tr/portal) yer alan açıklamalar şu şekilde;

Bakanlığımız e-Rapor Sistemi ve OGN entegrasyonu kapsamında yapılan çalışmalar tamamlanmış olup tüm rapor modüllerinde ve tüm kullanıcılar için e-Rapor Sistemi'ne erişim 16.10.2024 tarihinden itibaren Ortak Giriş Noktası (OGN) üzerinden yapılacaktır. Buna göre kullanıcıların OGN için kullanacakları telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıca OGN' ye e-Devlet hesapları üzerinden de giriş yapılabilmektedir. Diğer taraftan OGN üzerinden giriş yapan kullanıcıların e-Rapor yetkilendirmeleri de e-Rapor Sistemi üzerinden kontrol edilecektir.

Bu kapsamda süreçte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına tüm tıbbi sekreter ve doktor kullanıcı bilgilerinin 21.10.2024 tarihine kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP)’nda güncellenmesi, mevcut durumda sistemde bilgileri yer almayan personelin de bilgilerinin eksiksiz biçimde tamamlanması ve bahsi geçen kişisel verilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda EKİP üzerinden gerekli güncellemelerin yapılması önem arz etmektedir. Bu güncellemeleri ve tanımlamaları Özel Sağlık Tesisleri için mesul müdürler, Üniversite Sağlık Tesisleri için PBY kurum kullanıcısı veya İl Sağlık Müdürlüğü ÇKYS/Ekip il admini, Kamu Sağlık Tesisleri içinse İl Sağlık Müdürlüğü ÇKYS/Ekip il admini gerçekleştirir.





e-Rapor'da

Sekreter

Doktor

Başhekim

İSM kullanıcısı rolleri vardır.

Tüm kullanıcılar OGN’ye

Şifre

e-Devlet

e-İmza

Mobil İmza

TC.Kimlik Kartı, yöntemleriyle giriş yapabilmektedir. Tüm roller için Mobil İmza, TC. Kimlik Kartı en az kullanılan yöntemdir.





Doğum modülündeki sekreterlerin e-imzası olabilir. Bu yöntemi tercih edebilirler. Diğer modüllerdeki sekreterlerde genelde şahsi e-imza bulunmamaktadır. Bunun haricinde Şifre, e-Devlet genelde tercih edebilirler.





Doktorlar ve başhekimlerin genelinde e-imza bulunmaktadır. Bu yöntemi tercih edebilirler. Bunun haricinde Şifre, e-Devlet genelde tercih edebilirler.

Konu ile ilgili OGN'de yaşanan problemleri ogntalep@saglik.gov.tr, e-Rapor Sisteminde yaşanan problemleri ise erapor.destek@saglik.gov.tr mail adreslerine iletebilirsiniz.





E-RAPOR UYGULAMASI BALIKESİR'DE BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri yatağa bağımlı hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık raporlarının yenilenmesine ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti.

Balıkesir Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir Huzur Evindeki yaşlılar, Sağlık Bakanlığı'nın hayata koyduğu uygulama ile hastaneye gitmeden e-rapor sürecinin yenilenmesinden faydalandı. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, huzurevini ziyaret ederek hastalarla, doktorlar arasında cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyi sağladı. Hastalar, hastaneye gitmeden doktorlarına bağlanarak muayene edildi, ilaçları ve raporları elektronik ortamda düzenlendi. Bu sistem ile sağlık raporlarının (ilaç, tıbbi mama, cihaz ve benzeri) yenilenmesi, hastaların ya da hasta yakınlarının başvurusuna gerek kalmadan gerçekleştirilebilecek. Yeni uygulama kapsamında, hastalık tanısı konmuş ve sağlık raporu bulunan 80 yaş üstü ve/veya yatağa bağımlı tüm hastalar, mevcut raporlarının bitiş tarihine göre değerlendirilecek. Bu değerlendirme ve hastaların mevcut tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda sağlık raporlarının otomatik olarak yenilenmesi sağlanacak. Uygulamanın amacının, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık raporlarına kesintisiz erişimini sağlamak ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmak olduğu belirtildi.



