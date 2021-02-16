Açıktan Lise Diploması Nasıl Alınır?

Açık Öğretim lisesine kaydını yaptıran öğrenci, almış olduğu derslerden sınavlara girer. Başarılı olduğu takdirde lise mezuniyet diplomasını alabilir. Açıktan lise diploması almak için şu adımları başarıyla tamamlamak gerekmektedir:



• Açık Öğretim sitemine kayıt olunur.

• Sistem aracılığıyla ders seçim işlemi ve kayıt yenileme her dönem olmak üzere tekrarlanır.

• Mezuniyet için gerekli olan 192 kredi alınan derslerin başarıyla verilmesi sonucu tamamlanır.

• Diploma, mezuniyetten birkaç ay sonra bağlı bulunan Halk Eğitim Merkezi’nden alınır.

Açık Lise Nedir?

Açık öğretimden lise okumak, okula gitme zorunluluğu olmadan teknolojik aletler yardımıyla derslerin takip edilmesi esasına dayanır. Mekân ve zaman kavramlarını ortadan kaldıran eğitim türü çeşitli sebeplerle okula gidemeyen bireylere yönelik geliştirilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan, Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenim görmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu model, uzaktan eğitim modellerinin lise dengi olan koludur.

Açık Liseye Kayıt Nasıl Olunur?

Açık öğretim lise kayıtları ilgili müdürlüğün her yıl belirlediği tarih aralığında gerçekleştirilir. İlk kez kayıt olacak öğrenciler için müdürlük birtakım belgeler ister. Bu belgeler öğrencinin son mezun olduğu kuruma göre değişiklik göstermektedir. 4 yıl eğitim süresi bulunan açıktan lise diploması almak için kayıt işlemleri şu şekilde gerçekleşir:

• Açık Öğretim sistemine aol.meb.gov.tr uzantılı internet sitesi üzerinden giriş yapılır.

• Site içerisinde bulunan “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına giriş yapılır.

• “Açık Öğretim Lisesine Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekli?” sorusu seçilir.

• Öğrencinin son mezun olduğu okulla ilgili kısma gelinir.

• İstenilen evraklar hazırlanır.

• İlk kayıt için bağlı bulunulan Halk Eğitim Merkezi’ne gidilir.

• İlgililerin yönlendirmeleri sonucu kayıt işlemi tamamlanır.

• Kayıt işleminin ardından Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıfbank bankamatikleri aracılığıyla eğitim harcı ödemesi gerçekleştirilir.

• Böylece kayıt tamamlanır. Ders seçim işlemleri ve ilk kayıt dışındaki diğer tüm işlemler aol.meb.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilmektedir.

2021 Açık Lise Sınavları Ne zaman?

2021 yılı Açık Öğretim lise sınavları, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi ortama alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre; açıktan lise sınavları iki dönem olarak gerçekleşecek. Bilgisayar teknolojileriyle gerçekleşecek olan sınavlar; I. dönem için 25 Şubat 2021 tarihinde, II. dönem için 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

E Devlet Açık Lise Diploması Nasıl Sorgulanır?

Açıktan lise diploması almak için tüm adımları geçen kişiler diplomalarının aslını Halk Eğitim Merkezleri’nden alırlar. Bunun dışında diploma belgesini sorgulamak ve çevrimiçi ortamda diploma örneğini elde etmek için öğrenciler e-Devlet sistemini kullanmalıdır. Açık öğretim diploması e-Devlet sorgulaması şu şekilde yapılır:

• E-Devlet sistemine giriş: E-Devlet Kapısı’na girmek için iki ayrı yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilki arama motorlarına www.turkiye.gov.tr internet adresini yazarak site üzerinden giriş yapmaktır. İkinci yöntem ise e-Devlet Kapısı’nın mobil uygulamasını kullanmaktır. Mobil uygulaması telefon mağazası üzerinden indirilir ve giriş yapılır.

• Kimlik doğrulama adımı: E-Devlet sistemi, kimlik doğrulama işlemi için birbirinden farklı yöntemler sunar. Kişiye uygun yöntem seçilir ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. E-Devlet şifresini daha önce almamış ve kaybetmiş olan kişiler PTT aracılığıyla alabilirler.

• Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri: E-Devlet içerisindeki arama butonu kullanılır. Butona “Milli Eğitim Bakanlığı” yazılır ve ilgili bakanlığın e-Devlet sistemi içerisinde vermiş olduğu çevrimiçi hizmetler listelenir.

• Hizmet seçimi: Listelenen hizmetler arasından “Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama” hizmeti seçilir.

• Barkodlu belge oluşturma: Ekrana çıkan “Barkodlu Belge Oluşturma” tuşuyla mezuniyet diploması belge olarak elde edilir. Bu belge iş başvuruları ve diplomanın aslını talep etmeyen diğer tüm işlemler için geçerlidir.

İlkokul diploması ve ortaokul diploması nasıl alınır? İlkokul diploması ve ortaokul diploması nasıl alınır? Hayatın size getirdikleri ya da zamanında yaptığınız tercihler yüzünden öğreniminizi tamamlayamamış ya da hiç başlamamış olabilir ve bunlara ilişkin diplomaları temin edememiş olabilirsiniz. Bu şartlar ilkokul diploması almanıza engel değildir. Yani yıllar sonra öğrenim hayatına giriş yaparak bu eksiği kapatabilir ve planlarınızı uygulamaya sokabilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise diploması almak isteyenler kendilerine en yakın Halk Eğitim Merkezlerine giderek detaylı bilgi alabilirler ve gerekli evraklarla oradan başvuru yapabilirler.Kimler başvurabilir?Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;İlköğretimin 5' inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,Yetişkinler 2' nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,İlköğretimin ya da ortaöğretimin 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarından ayrılanlar,İlkokulun 4'üncü sınıfını bitirenler,Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvurabilirler.Bir yıldan fazla süreli kamu görevi ile yurtdışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde yaş kaydı aranmaksızın başvurabilirler.Açık Öğretim Ortaokulu'na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir. Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?- Adayın öğrenim durumuna göre ilkokul diploması, ilkokul kayıt belgesi, ikinci kademe okur yazarlık belgesi- yetiştirici ve tamamlayıcı temel Eğitim-B kurs belgesi (İlkokul diploması yerine geçer), öğrenim belgesi (tasdikname), denklik belgesi ve dışardan bitirme belgelerinden biri. (Belge asıl olacak ve belgede mutlaka mühür, belgenin tarih ve sayısı belirtilmiş olmalı.)- Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'ndan birine TC kimlik numarasına yatırılmış Yeni Kayıt Banka Dekontu.- Bir adet vesikalık fotoğraf .İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden Alınır.Kayıt yenileme için gerekli belgeler nelerdir?Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'ndan birine T.C. kimlik numarası ile Kayıt Yenileme ücreti yatırılması yeterlidir.Açık Öğretim Ortaokulu'na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?Açık Öğretim Ortaokulu'na kesin kayıt işlemi yapılmış öğrencilerden:İlk Okul Mezunu olanlar 6. Sınıftanİlkokul 4. Sınıfı bitirenler 5. Sınıftanİkinci Kademe okur-yazar belgesi olanlar, 6.Sınıftan İlkokul Mezunu Olup Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar, 7.Sınıftan (Kalafalık ve ustalık belgesini 17 Eylül 2012 Tarihinden önce alanlar için bu madde geçerlidir.) Dışarıdan Bitirme Belgesi veya tasdikname belgesi olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan başlarlar.



