Açıktan Lise Diploması Nasıl Alınır?

Açık Öğretim lisesine kaydını yaptıran öğrenci, almış olduğu derslerden sınavlara girer. Başarılı olduğu takdirde lise mezuniyet diplomasını alabilir. Açıktan lise diploması almak için şu adımları başarıyla tamamlamak gerekmektedir:
• Açık Öğretim sitemine kayıt olunur.
• Sistem aracılığıyla ders seçim işlemi ve kayıt yenileme her dönem olmak üzere tekrarlanır.
• Mezuniyet için gerekli olan 192 kredi alınan derslerin başarıyla verilmesi sonucu tamamlanır.
• Diploma, mezuniyetten birkaç ay sonra bağlı bulunan Halk Eğitim Merkezi’nden alınır.
Açık Lise Nedir?
Açık öğretimden lise okumak, okula gitme zorunluluğu olmadan teknolojik aletler yardımıyla derslerin takip edilmesi esasına dayanır. Mekân ve zaman kavramlarını ortadan kaldıran eğitim türü çeşitli sebeplerle okula gidemeyen bireylere yönelik geliştirilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan, Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenim görmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu model, uzaktan eğitim modellerinin lise dengi olan koludur.
Açık Liseye Kayıt Nasıl Olunur?
Açık öğretim lise kayıtları ilgili müdürlüğün her yıl belirlediği tarih aralığında gerçekleştirilir. İlk kez kayıt olacak öğrenciler için müdürlük birtakım belgeler ister. Bu belgeler öğrencinin son mezun olduğu kuruma göre değişiklik göstermektedir. 4 yıl eğitim süresi bulunan açıktan lise diploması almak için kayıt işlemleri şu şekilde gerçekleşir:
• Açık Öğretim sistemine aol.meb.gov.tr uzantılı internet sitesi üzerinden giriş yapılır.
• Site içerisinde bulunan “Sıkça Sorulan Sorular” kısmına giriş yapılır.
• “Açık Öğretim Lisesine Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekli?” sorusu seçilir.
• Öğrencinin son mezun olduğu okulla ilgili kısma gelinir.
• İstenilen evraklar hazırlanır.
• İlk kayıt için bağlı bulunulan Halk Eğitim Merkezi’ne gidilir.
• İlgililerin yönlendirmeleri sonucu kayıt işlemi tamamlanır.
• Kayıt işleminin ardından Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıfbank bankamatikleri aracılığıyla eğitim harcı ödemesi gerçekleştirilir.
• Böylece kayıt tamamlanır. Ders seçim işlemleri ve ilk kayıt dışındaki diğer tüm işlemler aol.meb.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilmektedir.
2021 Açık Lise Sınavları Ne zaman?
2021 yılı Açık Öğretim lise sınavları, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi ortama alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre; açıktan lise sınavları iki dönem olarak gerçekleşecek. Bilgisayar teknolojileriyle gerçekleşecek olan sınavlar; I. dönem için 25 Şubat 2021 tarihinde, II. dönem için 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.
E Devlet Açık Lise Diploması Nasıl Sorgulanır?
Açıktan lise diploması almak için tüm adımları geçen kişiler diplomalarının aslını Halk Eğitim Merkezleri’nden alırlar. Bunun dışında diploma belgesini sorgulamak ve çevrimiçi ortamda diploma örneğini elde etmek için öğrenciler e-Devlet sistemini kullanmalıdır. Açık öğretim diploması e-Devlet sorgulaması şu şekilde yapılır:
• E-Devlet sistemine giriş: E-Devlet Kapısı’na girmek için iki ayrı yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilki arama motorlarına www.turkiye.gov.tr internet adresini yazarak site üzerinden giriş yapmaktır. İkinci yöntem ise e-Devlet Kapısı’nın mobil uygulamasını kullanmaktır. Mobil uygulaması telefon mağazası üzerinden indirilir ve giriş yapılır.
• Kimlik doğrulama adımı: E-Devlet sistemi, kimlik doğrulama işlemi için birbirinden farklı yöntemler sunar. Kişiye uygun yöntem seçilir ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. E-Devlet şifresini daha önce almamış ve kaybetmiş olan kişiler PTT aracılığıyla alabilirler.
• Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri: E-Devlet içerisindeki arama butonu kullanılır. Butona “Milli Eğitim Bakanlığı” yazılır ve ilgili bakanlığın e-Devlet sistemi içerisinde vermiş olduğu çevrimiçi hizmetler listelenir.
• Hizmet seçimi: Listelenen hizmetler arasından “Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama” hizmeti seçilir.
• Barkodlu belge oluşturma: Ekrana çıkan “Barkodlu Belge Oluşturma” tuşuyla mezuniyet diploması belge olarak elde edilir. Bu belge iş başvuruları ve diplomanın aslını talep etmeyen diğer tüm işlemler için geçerlidir.
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