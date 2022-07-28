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YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

YKS tercihleri 27 Temmuz günü başladı. YKS tercihleri nasıl yapılacağı ve tercih kılavuzu araştırılmaya başlandı. Peki YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2022? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var? İşte üniversite tercih işlemlerine ilişkin merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AİS ÖSYM YKS TERCİH EKRANI: 2022 Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır?
YKS tercihleri 2022

Milyonlarca öğrenci sınav sonucunda aldıkları puanlara göre tercihlerine başlayacak. YÖK Atlas YKS tercih robotu öğrencilere tercih listelerinin hazırlama imkanı sunacak. 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih süreci başladı. Üniversite okumak isteyen adaylar YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internetadresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler.Tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildiriminitamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkeze posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS'DE TERCİH HAKKI KAÇ?

YKS'de adayların 24 tane tercih hakkı bulunuyor.

2022 YKS KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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