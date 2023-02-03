Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 23. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Altay, topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Adanaspor ise ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 2-1 kaybeden Adanaspor, topladığı 22 puanla 12. sırada bulunuyor.