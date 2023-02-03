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Altay- Adanaspor
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 23. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Altay, topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Adanaspor ise ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 2-1 kaybeden Adanaspor, topladığı 22 puanla 12. sırada bulunuyor.
1. Lig'in 23. haftasındaki Altay - Adanaspor maçı 3 Şubat Cuma günü oynanacak.
Altay - Adanaspor maçının hakemliğini Erdem Mertoğlu yapacak.
Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Cumartesi, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Altınordu’nun BAY geçeceği haftada müsabakaların programı ve hakemler şöyle:
20.00 Altay - Adanaspor: Erdem Mertoğlu
4 Şubat Cumartesi
13.30 Erzurum FK - Tuzlaspor: Fatih Tokail
13.30 Bandırmaspor - Denizlispor: Ayberk Demirbaş
16.00 Boluspor - Pendikspor: Ali Yılmaz
19.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
Manisa FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Alpaslan Şen
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
20.00 Eyüpspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu