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Altay-Adanaspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak Altay - Adanaspor maçı ile başlayacak. Saat 20.00'deki mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Altay- Adanaspor maçının hakemi de belli oldu.

13:22 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Altay- Adanaspor

Altay- Adanaspor

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 23. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Altay ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Altay, topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Adanaspor ise ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 2-1 kaybeden Adanaspor, topladığı 22 puanla 12. sırada bulunuyor.

ALTAY - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 23. haftasındaki Altay - Adanaspor maçı 3 Şubat Cuma günü oynanacak.

ALTAY- ADANASPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Altay - Adanaspor maçının hakemliğini Erdem Mertoğlu yapacak.

SPOR TOTO 1. LİG 23. HAFTA MAÇLARIN HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Cumartesi, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Altınordu’nun BAY geçeceği haftada müsabakaların programı ve hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Altay - Adanaspor: Erdem Mertoğlu

4 Şubat Cumartesi

13.30 Erzurum FK - Tuzlaspor: Fatih Tokail

13.30 Bandırmaspor - Denizlispor: Ayberk Demirbaş

16.00 Boluspor - Pendikspor: Ali Yılmaz

19.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

5 Şubat Pazar

Manisa FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Alpaslan Şen

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

6 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu



#Altay-Adanaspor
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#adanaspor
#Spor Toto 1. Lig
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Altay-Adanaspor maçının hakemi belli oldu
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