Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın panik oluşturdu. Yangının meydana geldiği bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Tadilat için işçilerin olduğu binaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üst katlarda mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Alanya’daki yangın neden çıktı?

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik 'Yangın neredeyse kontrol altına alındı. 4 işçiden 3'ü kurtarıldı. 12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşlenen yatakların düşmesiyle alevler başladı. Şu anda kontrol altına alabilmek için ekiplerimiz uğraşıyor." açıklamasını yaptı.

Otel yangınında mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı?