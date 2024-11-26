Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayında düzenlenecek sınava katılmak isteyen öğrenciler AÖF ara (vize) sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı AÖF sınav giriş belgesi yayımlanması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Peki AÖF ara (vize) sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖF ara sınav tarihi ve sınav yeri sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 - 2025 Güz Dönemi
belli oldu. AÖF Güz Dönemi ara sınavları Aralık ayında gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylar AÖF sınav giriş belgelerini erişime açıldığında temin edebilecekler. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2024 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı
AÖF ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF ara (vize) sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilgili ÖSYM duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
AÖF ARA (VİZE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber AÖF ara sınav tarihi belli olmuştu.
Takvime göre, AÖF ara (vize) sınavı 07-08 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı ara (vize) sınav giriş belgeleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrebilecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2024-2025
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025
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