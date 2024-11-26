Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 - 2025 Güz Dönemi

belli oldu. AÖF Güz Dönemi ara sınavları Aralık ayında gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylar AÖF sınav giriş belgelerini erişime açıldığında temin edebilecekler. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? 2024 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı