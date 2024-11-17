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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri

10:0617/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. AÖF sınav tarihleri bilgilerine göre, güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Peki bahar dönemi ara sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AÖF'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına aralık ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖF ara-vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ

Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.

AÖF BÖLÜMLERİ NELER?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
önlisans ve lisans olarak iki kategoridedir. Açıköğretim Fakültesi (AÖF), uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere esnek öğrenme imkânı sunan bir yükseköğretim modelidir. Türkiye'de Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi kurumlar, AÖF kapsamında çeşitli lisans ve önlisans programları sunmaktadır.


#AÖF
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