Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

önlisans ve lisans olarak iki kategoridedir. Açıköğretim Fakültesi (AÖF), uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere esnek öğrenme imkânı sunan bir yükseköğretim modelidir. Türkiye'de Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi kurumlar, AÖF kapsamında çeşitli lisans ve önlisans programları sunmaktadır.