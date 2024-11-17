Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AÖF'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına aralık ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖF ara-vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.