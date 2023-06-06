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MacBook AİR M1 çipli fiyatı ve özellikleri

Apple, 2023 Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda yeni bir 15 inç MacBook Air'i tanıttı. Apple, cihazın "dünyanın en iyi 15 inçlik dizüstü bilgisayarı" olacağını iddia ediyor. Apple'ın sekiz çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli nöral motora sahip M2 çipine sahip. Yeni Macbook tanıtımları ile MacBook AİR M1 çipli fiyatı ve özellikleri de merak kazandı. MacBook AİR M1 çipli fiyatı ve özellikleri nedir? İşte detaylar...

17:18 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Macbook AİR

Macbook AİR

M1 özellikli MacBook Air taşınabilir bir dizüstü bilgisayardır; sessiz, fansız tasarımı ve güzel retina ekranıyla çevik ve hızlıdır. İnce profili ve tüm gün dayanan pil ömrü sayesinde Air hafiflik hızında hareket eder.

MacBook AİR M1 Çipli Özellikleri

2020 model M1, Mac için tasarlanmış ilk çiptir. Apple, CPU, GPU, Neural Engine, G/Ç ve çok daha fazlasını tek bir küçük çipte birleştirmiştir. Şaşırtıcı bir 16 milyar transistörle paketlenmiş M1, Mac için büyük bir atılım olan olağanüstü performans, özel teknolojiler ve inanılmaz güç verimliliği sunar.

M1'deki GPU, ışık hızında tümleşik grafikler sunar. Böylece, tek bir kare düşürmeden birden çok tam kaliteli 4K video akışı oluşturabilir, düzenleyebilir ve sorunsuz bir şekilde oynatabilirsiniz.

MacBook AİR M1 fiyatı ne kadar?

MacBook AİR M1 fiyatları ekran ölçülerine göre dğeişiklik gösteriyor. Güncel fiyatı 21 bin TL ile 25 bin TL arasında farklılık gösteriyor.



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