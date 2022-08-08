Özgün Aşure günü hangi dualar okunur? Aşure günü yapılması gereken ibadetler
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Aşure günü hangi dualar okunur? Aşure günü yapılması gereken ibadetler

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü geldi. 8 Ağustos Pazartesi günü aşure günü olması nedeniyle aşure günü okunması gereken dualar, aşure günü ibadetleri merak kazandı. Aşure yapım işleminin tamamlanmasından sonra Aşure duası okunur. Vatandaşlar da Diyanet ile Aşure günü okunacak dualar ve faziletlerini merak ediyor. Peki, aşure günü hangi dua okunur? İşte Aşure günü duası Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AŞURE DUASI: Aşure günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, aşure orucu ve faziletleri
Aşure günü duası

Aşure günü duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 8 Ağustos Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve aşure günü duasını sizler için derledik.

AŞURE GÜNÜ DUASI

Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir: (Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü`l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es`elüke fîhe`l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.

Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri
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Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

İşte Aşûre günü yapılması iyi olan işler:

1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur)buyuruldu. (Beyhekî)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.

Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.

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