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Bursaporlu Amedspor maçı öncesi yaşananlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Bursaporlu taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde “Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldı. İşte Bursaporlu-Amedspor maçı öncesi yaşananlar.

14:58 . 5/03/2023 Sunday
Yeni Şafak
Bursaporlu Amedspor maçı

Bursaporlu Amedspor maçı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde sloganlar atıp, havai fişek patlattı.

Bursaporlu Amedspor maçı öncesi neler yaşandı?

Sosyal medyada yer alan videolarda bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görüldü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Bursaspor Amedspor maçı öncesi saha karıştı

Bursaporlu Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor-Amedspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 14.00'te başlayacak.



Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 , VavaCars Fatih Karagümrük ise, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1 yendi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mart 2023 Pazar maç programı haberimizde.

#Bursapor
#Amedspor
#TFF 2. Lig Beyaz Grup
11 dakika önce
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Bursaporlu Amedspor maçı öncesi yaşananlar
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