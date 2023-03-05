Bursaporlu Amedspor maçı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde sloganlar atıp, havai fişek patlattı.
Bursaporlu Amedspor maçı öncesi neler yaşandı?
Sosyal medyada yer alan videolarda bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görüldü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Bursaporlu Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?
FF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor-Amedspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 14.00'te başlayacak.