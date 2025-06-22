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Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel’den Neşet Ertaş Türkülerine sürpriz yorum

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel’den Neşet Ertaş Türkülerine sürpriz yorum

17:1022/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, Anadolu bozkırının yüreğinden kopup gelen büyük usta Neşet Ertaş’ı anmak ve anlamak için özel bir geceye imza attı...
Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, Anadolu bozkırının yüreğinden kopup gelen büyük usta Neşet Ertaş’ı anmak ve anlamak için özel bir geceye imza attı...

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, Anadolu bozkırının yüreğinden kopup gelen büyük usta Neşet Ertaş’ı anmak ve anlamak için özel bir geceye imza attı. Anadolu Park’ta doğayla iç içe bir atmosferde düzenlenen “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi”, duygusal ve kültürel anlamda unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecenin en unutulmaz anlarından biri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in sahneye çıkarak Neşet Ertaş’ın yüreğe dokunan türkülerini seslendirmesiydi. “Yalan Dünya”, “Bahçe Duvarından Aştım” ve “Acem Kızı” gibi eserleri büyük bir içtenlikle yorumlayan Rektör Adıgüzel hem sanatçıya duyduğu saygıyı hem de halk kültürüne olan gönül bağını izleyicilerle paylaştı. Kendisini türkülerin duygusuna kaptıran seyirciler, bu anlamlı performansı uzun süre ayakta alkışladı. Rektörün bu beklenmedik sahne performansı, gecenin ruhunu derinleştirdi ve izleyenlerin hafızasında özel bir yer edindi. Adıgüzel, konserin sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen isimlere çiçek takdim ederek geceyi taçlandırdı.



Usta sanatçının eserleri müzik ziyafeti yaşattı


Programda ayrıca Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Şefi ve Solist Serpil Ayar ile Kırşehirli sanatçı Tolga Ertürk ve ekibi, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. “Nolur Gelin”, “Ahirim Sensin”, “Cahildim Dünyanın Rengine Kandım”, “Kurusa Fidanın”, “Doyulur mu?”, “Yolcu”, “Zahide”, “Yazımı Kışa Çevirdin”, “Köprüden Geçti Gelin” gibi birçok türkü izleyicilerle buluştu.

Türkülere dans da eşlik etti



Sadece müziğin değil, halk kültürünün farklı ögelerinin de yer aldığı gecede, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu sahne alarak izleyicilere görsel bir şölen sundu. Topluluk, geleneksel danslarla geçmişin izini sürerken, türkülerin ezgisinde Anadolu’nun sıcaklığını sahneye taşıdı.



#Anadolu Üniversitesi
#Neşet Ertaş
#Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi
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