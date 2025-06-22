Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel’den Neşet Ertaş Türkülerine sürpriz yorum

Gecenin en unutulmaz anlarından biri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in sahneye çıkarak Neşet Ertaş’ın yüreğe dokunan türkülerini seslendirmesiydi. “Yalan Dünya”, “Bahçe Duvarından Aştım” ve “Acem Kızı” gibi eserleri büyük bir içtenlikle yorumlayan Rektör Adıgüzel hem sanatçıya duyduğu saygıyı hem de halk kültürüne olan gönül bağını izleyicilerle paylaştı. Kendisini türkülerin duygusuna kaptıran seyirciler, bu anlamlı performansı uzun süre ayakta alkışladı. Rektörün bu beklenmedik sahne performansı, gecenin ruhunu derinleştirdi ve izleyenlerin hafızasında özel bir yer edindi. Adıgüzel, konserin sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen isimlere çiçek takdim ederek geceyi taçlandırdı.