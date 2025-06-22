10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu

Yangına Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin yanı sıra Karacabey İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale edildi. Yaklaşık 10 araç ve 30 personel ile sahada söndürme çalışmaları yürütülürken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.