AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten fon meselesine ilişkin net mesaj: Rütbesi konumu mevki ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, katıldığı canlı yayında gündemdeki yerini koruyan fon soruşturması ve parti içi adımlara ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, fon meselesinde ihmali veya kastı bulunanların konumuna bakılmaksızın üzerine gidildiğini belirterek, bir genel başkan yardımcısının görevinden alınarak partiyle bağının tamamen koparıldığını ve eski bir milletvekili hakkında da yargısal sürecin işletildiğini duyurdu.
Gündemi sarsan fon iddiaları ve soruşturmalarına ilişkin AK Parti cephesinden en yetkili ağızdan çok sert ve net açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde, sermaye piyasaları ve kamu kurumlarındaki ihmallerin üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı.
Süreç içerisinde tespit edilen aksaklık ve ihmallerin arkasında durulmayacağını kaydeden Büyükgümüş, bürokrasi ve siyasetteki sorumluların hesap vereceğini aktardı:
"BAĞIMIZ TAMAMEN KOPARILDI"
Parti disiplini ve siyasi ahlak açısından atılan radikal adımlara dikkat çeken Büyükgümüş, fon meselesine adı karışan veya ihmali görülen isimlerin unvanına bakılmaksızın bünyeden atıldığını söyledi:
"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNÜ SIKIŞTIRDIĞININ FARKINDAYIZ"
Gönül bağlarının zedelenmemesi adına yanlışa düşenlerin kimliğine bakılmayacağını ifade eden Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, partinin net duruşunu şu sözlerle özetledi: