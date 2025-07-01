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Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. yapay zekâ ekosistem çağrısı kapsamında destek alan projesi için imza törenine katıldı

Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. yapay zekâ ekosistem çağrısı kapsamında destek alan projesi için imza törenine katıldı

15:161/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
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Varaka Kağıt Sanayi
Varaka Kağıt Sanayi

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, ülkemizin yapay zekâ alanındaki dönüşümüne ivme kazandırmayı amaçlayan 1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan firmaların projeleri için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. adına Ar-Ge’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karademir katıldı. Kâğıt sektöründe dijitalleşme ve yenilikçiliği odağına alan Varaka, çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Atık Kâğıt Balyalarının Yapay Zekâ Destekli Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Kalitesinin İyileştirilmesi” projesiyle dikkat çekti. Projeyi geliştiren Varaka ekibinde Nurhayat Yurtaslan, İsmail Zengin, Burak Güngörmüş ve Mesut Kaygısız yer aldı.


Proje imza törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Türk Patent Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak da katılım sağladı.


Bu stratejik iş birliğiyle yapay zekâ teknolojilerinin geri dönüşüm süreçlerine entegre edilmesi hedeflenirken, sektörün sürdürülebilirlik ve kalite alanlarında önemli kazanımlar elde etmesi bekleniyor.


#Varaka
#Varaka Kâğıt Sanayi
#Yapay Zeka
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