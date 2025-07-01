Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. yapay zekâ ekosistem çağrısı kapsamında destek alan projesi için imza törenine katıldı

İmza törenine Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. adına Ar-Ge’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karademir katıldı. Kâğıt sektöründe dijitalleşme ve yenilikçiliği odağına alan Varaka, çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Atık Kâğıt Balyalarının Yapay Zekâ Destekli Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Kalitesinin İyileştirilmesi” projesiyle dikkat çekti. Projeyi geliştiren Varaka ekibinde Nurhayat Yurtaslan, İsmail Zengin, Burak Güngörmüş ve Mesut Kaygısız yer aldı.

Proje imza törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Türk Patent Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak da katılım sağladı.

Bu stratejik iş birliğiyle yapay zekâ teknolojilerinin geri dönüşüm süreçlerine entegre edilmesi hedeflenirken, sektörün sürdürülebilirlik ve kalite alanlarında önemli kazanımlar elde etmesi bekleniyor.