5 bebeği kasten ölüme terk ettiler: Vicdanları çürümüş

Terör devleti İsrail’in Gazze’de 10 Kasım tarihinde zorla boşalttığı çocuk hastanesinde kalan bebeklerin çürümüş cesetleri görüntülendi. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde zorla boşalttığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine ulaşıldı. Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanın İsrail ve Hamas arasındaki “insani ara” uzlaşısıyla durmasının ardından Gazze kentindeki Nasr çocuk hastanesine giriş yapılabildi. El Meşhed TV kanalında yayınlanan haberde, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş cesetleri görüntülendi. İsrail’in önce vurduğu ardından da zorla boşalttırdığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuk kaldı. İsrail güçleri hastaneye herhangi bir sebeple girişe müsaade etmediği için yoğun bakım ünitesindeki bebek ve çocuklar ölüme terk edildi.

Durumu bilmelerine rağmen tahliye emri verdi

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nasr Hastanesi Müdürü Dr. Mustafa Al-Kahlot’un açıklamalarına yer verdi. Hastane müdürü Kahlot, “Bebeklerin hayatlarının kurtarılması için Kızıl Haç da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunduğunu ancak herhangi bir sonuç alamadığını” belirtti. El-Kahlot, kendilerini nihai tahliye konusunda uyaran işgal ordusu subayına, solunum cihazına bağlı beş çocuğun durumu ve nakledilemeyecekleri konusunda bilgi verdiğini, işgalci askerin kendisinin de bu durumdan haberdar olduğunu ve gerekli işlemleri yapacağını ilettiğini belirtiğini kaydetti.

İşgalci bilerek ölüme terk etti

Tahliye sırasında müdahale imkanının olmaması ve bebeklerin hayatlarını kurtaracak ekipmanın bulunmaması nedeniyle doktorlar, İsrailli işgalcinin bebeklere bakacağı vaadiyle onları hastanede bırakmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, 5 bebeğin işgalci güç tarafından sessizce ve yalnız başlarına ölüme terk edildiler.

Yoğun bombardımana maruz kaldı

Middle East Monitor’e konuştan hastanede görevli doktor Mona Youssef de, 10 Kasım’da sağlık ekiplerinin hastalarıyla birlikte hastaneyi boşaltmak zorunda kalmasından önce hastanenin defalarca işgalci güç tarafından topçu ve silahlı saldırılara maruz kaldığını anlattı. Youssef, bombardıman sırasında hastanenin işgalci gücün zırhlı araçlarıyla kuşatılmış olduğunu da belirtti.

Uuslarararası soruşturma çağrısı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün sosyal medya hesabından Nasr hastanesinin yoğun bakım ünitesinden çekilen bir fotoğraf ile “İsrail ordusunun Gazze’de 5 bebeği ölüme terk etme sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri paylaşıldı. İsrail ordusu, Gazze’deki insani aradan önce çeşitli tarihlerde Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurmuştu. Saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı. İsrail güçleri bu hastanelerden bir kısmını da zorla boşaltmıştı.







