14:31, 14/10/2026, Çarşamba
İşgal altındaki Batı Şeria'da yağma: İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tel Main'de Filistinlilere ait zeytinliklere baskın düzenleyerek ağaçlardaki zeytinleri çaldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Mesafir Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik hak ihlalleri ve yağma eylemleri devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gaspçı grup bu kez Filistin halkının temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadını hedef aldı.
Mesafir Yatta'ya bağlı Tel Main bölgesine baskın düzenleyen gaspçı İsrailliler, bölgedeki Filistinli ailelere ait zeytinliklere girdi. Arazilerin gerçek sahibi olan Filistinli çiftçilerin emeklerini hiçe sayan gaspçılar, ağaçlarda bulunan zeytinleri toplayarak çaldı.
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