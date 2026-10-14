, Çarşamba15:01, 14/10/2026
Doğu Kudüs’te camiyi ateşe veren İsrailli yerleşimciler duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusunda bulunan Mihmas köyünde bir cami, İsrailli yerleşimcilerin saldırısında kısmen ateşe verildi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazılırken köydeki bir araç ve zeytin ağacı da yakıldı. Quds News Network’ün paylaştığı görüntülerde, saldırının ardından caminin duvarlarına yazılan ifadeler ve yapıda oluşan hasar yer aldı. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından olayla ilgili sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.
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