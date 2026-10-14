Gazze'de ateşkesten bu yana katil İsrail saldırılarında bin 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 501'e, yaralananların sayısının da 5 bin 323'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca bugüne kadar İsrail saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan 838 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 74 bin 392'ye, yaralananların sayısının da 175 bin 440'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Dünya

İşgalci İsrail askeri Filistinli şoföre saldırdı