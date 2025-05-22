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ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıda öldü: Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıda öldü: Trump'tan ilk açıklama geldi

08:3722/05/2025, Thursday
G: 22/05/2025, Thursday
AA
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ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıya uğradı.
ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıya uğradı.

ABD'nin başkenti Vaşington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Vaşington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan silahlı saldırı hakkında ilk açıklama geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada,
2 elçilik çalışanının Vaşington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Vaşington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Trump'tan ilk açıklama geldi

  • ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırı hakkında Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon X üzerinden, saldırıyı "antisemitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.

Basın toplantısında konuşan Vaşington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etti.


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