ABD'de sürgünde bulunan Pehlevi'den İsrail'e destek: İran'ı geri almak için eşsiz bir fırsat

ABD ve İsrail dostu Rıza Şah Pehlevi’nin ABD’de yaşayan oğlu Veliaht Prens Rıza Pehlevi, İran rejimini devirme çağrıları yapıyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, İran için demokrasi. Şimdi bizim zamanımız" başlıklı video yayınlayarak sorunların temelinde İran'daki rejimin yattığını ve tek çözümün 'rejim değişikliği' olduğunu savundu.