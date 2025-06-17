ABD'de sürgünde bulunan Pehlevi'den İsrail'e destek: İran'ı geri almak için eşsiz bir fırsat

İran devriminin ardından ailesiyle birlikte ülkeden sürgün edilen ve ABD'de yaşayan Veliaht Prens Rıza Pehlevi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verdi. İran'da tek çözüm yolunun rejim değişikliği olduğunu savunan Pehlevi, ABD'li yayın kuruluşlarına konuk olarak sürdürdüğü propagandalarında İsrail'in saldırılarının İran'ı 'geri almak' için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.
ABD ve İsrail dostu Rıza Şah Pehlevi’nin ABD’de yaşayan oğlu Veliaht Prens Rıza Pehlevi, İran rejimini devirme çağrıları yapıyor.
1979’daki İran devriminin ardından ailesiyle birlikte ülkeden sürgün edilen Pehlevi, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından rejim değişikliği propagandasına hız verdi.
Rejim karşıtı propagandalara imza atıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rejim değişikliği çıkışının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıza Pehlevi, rejimi devirmeye yönelik mesajlar veriyor.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, İran için demokrasi. Şimdi bizim zamanımız" başlıklı video yayınlayarak sorunların temelinde İran'daki rejimin yattığını ve tek çözümün 'rejim değişikliği' olduğunu savundu.
"İran'ı geri almak için eşsiz bir fırsat"
Propagandalarını ABD'li yayın kuruluşlarına da çıkarak sürdüren Pehlevi, 'Fox News'e verdiği demeçte İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savunarak, "Bu, İran'ı geri almak için eşsiz bir fırsat." dedi.
Siyonist medyanın aranan yorumcusu!
2023 yılında İsrail'in daveti üzerine eşiyle birlikte Tel Aviv'e giden Pehlevi, burada Netanyahu'yu ziyaret etmiş ve görüşmeler gerçekleştirmişti.
ABD'de yayın yapan siyonist medya kuruluşlarının aranan yorumcusu haline gelen Pehlevi, yaptığı açıklamalarla İsrail'in saldırılarını kamuoyuna meşru göstermeye çalışıyor.