İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bugün öğle saatlerinde fırlatılan 8 civarında füzeden 2'sinin İsrail'de açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu da, son bir saat içinde İran'dan fırlatılan füzelerin bir kısmının engellenemediğini açıkladı.

İran füzelerini gören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

Bugün gerçekleşen füzeli saldırılar sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Izak Herzog'un sığınağa kaçtığı görüntülendi.







