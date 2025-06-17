Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran füzelerini gören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

İran füzelerini gören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

18:5517/06/2025, Tuesday
G: 17/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sığınakta görüntülenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog (sağda)
Sığınakta görüntülenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog (sağda)

İsrail ile İran arasındaki savaş beşinci gününde sürerken, Tahran'ın Tel Aviv'e saldırıları sürüyor. Bugün gerçekleşen füzeli saldırılar sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Izak Herzog'un sığınağa kaçtığı görüntülendi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bugün öğle saatlerinde fırlatılan 8 civarında füzeden 2'sinin İsrail'de açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu da, son bir saat içinde İran'dan fırlatılan füzelerin bir kısmının engellenemediğini açıkladı.

İran füzelerini gören İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

Bugün gerçekleşen füzeli saldırılar sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Izak Herzog'un sığınağa kaçtığı görüntülendi.



#Izak Herzog
#İsrail
#Cumhurbaşkanı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY kabin memuru alımı 2025: THY Take-Off Kabin memuru alımı başvuru şartları belli oldu