Dünya Afganistanda sınırlar kapandı Ülkeye giriş var çıkış yok
ASYA

Afganistan’da sınırlar kapandı: Ülkeye giriş var çıkış yok

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın ülkeden çıkışı engellemesi ve sınırları kapatmasıyla Türkiye’ye göç de büyük ölçüde durdu. Kızılay Afganistan Sorumlusu Mahfuz Yoldaş, “Taliban bütün sınırları kapattı. Ülkeye girişe izin veriyor, ancak çıkışa izin yok. Göç dalgası durdu. Kabil’e gelenlerin de çoğu evlerine gönderildi. Buraya yeni gelen aileler yok” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Afganistan’da sınırlar kapandı: Ülkeye giriş var çıkış yok
Fotoğraf: Arşiv

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Sorumlusu Mahfuz Yoldaş, Afganistan’daki insani durumu Yeni Şafak’a anlattı. Ülkedeki gelişmeler sebebiyle yerinden ayrılan, işi-gücü bırakanların sayısının fazla olduğunu kaydeden Yoldaş, Afganistan’da 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bilgisini verdi. İş imkanı olmadığı için hayatın durduğunu anlatan Yoldaş şunları söyledi:

Mahfuz Yoldaş
Mahfuz Yoldaş

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GÜVENLİK TEHDİDİ YOK

  • “En çok gıda yardımına ihtiyaç var. 3 milyon çocuğun beslenme yetersizliği var. 7 milyon insanın da sağlık imkanlarına erişimi yok. İlaca ihtiyaç var. İnsani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Afganistan’da kuraklık vardı, buna yoksulluk ve işsizlik eklendiğinde tablo bu oluyor. Afganistan’ın yüzde 90’ı günlük 2 doların altında yaşamaya çalışıyor. Yönetim değişiminden önce Kabil’e yerleşen aileleri bazı kurum ve kuruluşlar, tekrardan evlerine geri gönderiyor. Bu kişiler de Kabil’de kalmak istemiyor. Parkta kalanların birçoğu evlerine gönderildi. Buraya yeni gelen aileler yok. Savaş durdu, şu an güvenlik tehdidi yok.”

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DÖNENLERE İŞ DESTEĞİ

Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen Afganlar olduğunu, ancak şu an yoğun bir göç dalgası yaşanmadığını belirten Yoldaş, “Taliban bütün sınırları kapatmış durumda. Ülkeye girişe izin veriyor, ancak çıkışa izin yok. Göç dalgası durdu. Türkiye’deki Afgan göçmenler de kalıcı değil. Para kazanıp dönüyorlar. Türkiye’den gönüllü dönenlere de iş yerleri açıyoruz” dedi.

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