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Dünya

Alçak eyleme aylar sonra tutuklama kararı: Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan hakkında açılan davalara katılmadı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında Malmö Savcılığı tarafından tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. Paludan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Genel olarak İsveç polisi ve özel olarak Malmö polisi beni korumak istemiyor, bu yüzden İsveç'e gelmem tehlikeli ve İsveç'e gelmek istemiyorum, görüntülü olarak ifade vermek istiyorum." dedi.

23:04 . 4/05/2023 Perşembe
AA
Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'e saldırmıştı.

Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'e saldırmıştı.

İsveç'te, Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, farklı kişiler ve kurumlar tarafından Kur'an-ı Kerim'e hakaretten "
nefret suçu
" davası açılan Rasmus Paludan'ın hakkında, ifadeye gelmediği için Malmö Savcılığı tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.
Gazeteye açıklama yapan Paludan, “
Genel olarak İsveç polisi ve özel olarak Malmö polisi beni korumak istemiyor, bu yüzden İsveç'e gelmem tehlikeli ve İsveç'e gelmek istemiyorum, görüntülü olarak ifade vermek istiyorum.
" dedi.

Paludan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkaran Savcı Adrian Combier Hogg ise Aftonbladet gazetesine konu hakkında açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

Stockholm polisi ise AA muhabirine olay hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

İstanbul 2 No'lu Barosu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında 14 Nisan'da Stockholm polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, yaptığı açıklamada, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza yapılan saldırı suçunun failinin hukuk önünde hesap vermesi ve işlediği suçun cezasını alması için bugün İsveç'in başkenti Stockholm'deyiz. Biraz önce suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullanmıştı.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.


#Rasmus Paludan
#İsveç
#Stockholm
#Kur'an'ı Kerim'e saldırı
27 dakika önce
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