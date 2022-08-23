Dünya Almanyada duş almak yerine bez kullanın diyen eyalet başbakanı yuhalandı
AVRUPA

Almanya'da 'duş almak yerine bez kullanın' diyen eyalet başbakanı yuhalandı

Almanya'da yaşanan enerji kriz nedeniyle "Duş almak yerine bez kullanın, silinme bezi de iyi bir icat" diyen Almanya Baden Württemberg eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada duş almak yerine bez kullanın diyen eyalet başbakanı yuhalandı
Kretschmann öfkeli kalabalık tarafından protesto edildi.

Rusya’nın doğalgazı kesmesinin ardından tarihinin en yüksek enerji fiyatlarını gören Almanya'da kriz büyüyor. Ülkede enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürerken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TEK BİR ODAYI ISITIYORUM"

Enerji krizi hakkında konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Kretschmann, evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece "daha sağlıklı" bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

"EL BEZİ İLE TEMİZLENİN" ÖNERİSİ

Kretschmann soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, daha da iyisini yaptığını söyleyerek, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş" açıklamasında bulundu.

Avrupa'da enerji krizi büyüyor: Alman yetkiliden 'Duş almayın' önerisi
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi büyüyor: Alman yetkiliden 'Duş almayın' önerisi

HALKIN TEPKİSİ SERT OLDU

"Duş almak yerine bez kullanın, silinme bezi de iyi bir icat" diyen Almanya Baden Württemberg eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, öfkeli kalabalık tarafından protesto edildi. Ellerinde pankart taşıyan vatandaşlar, eyalet başkanına yuhalayarak tepki gösterdi.

Almanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle
OYNAT 00:40
Almanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle "Duş almak yerine bez kullanın'' diyen Eyalet Başbakanı protesto edildi
Almanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 'Duş almak yerine bez kullanın, silinme bezi de iyi bir icat' diyen Almanya Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.


1 MİLYON KİŞİYİ YÖNETİYOR

  • Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

Jak Eskinazi: Çok sayıda ülke yakında Türkiye'nin kapısını çalacak
EKONOMİ
Jak Eskinazi: Çok sayıda ülke yakında Türkiye'nin kapısını çalacak

Avrupa'nın kabusu haline geldi: Rusya gazı yeniden kesiyor
EKONOMİ
Avrupa'nın kabusu haline geldi: Rusya gazı yeniden kesiyor

Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
AB istatistik kurumu Eurostat’a göre, AB’deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka’da yaklaşık yüzde 12, Belçika’da yüzde 14,7 ve Letonya’da yüzde 74,4 arttı.
Title
Korona pandemisinin ardından uygulanan tedbirler, diğerlerinin yanı sıra konaklama endüstrisini de sert vurdu. Temsilcilerin açıklamalarına göre sektör artık enerji, gıda ve personel alanlarında artan maliyetlerle karşı karşıya.
Title
Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın son verilerine göre, Nisan-Haziran 2022 döneminde AB bölgesindeki iﬂas başvurularının sayısı yüzde 2,2 arttı.
Title
Yayınlanan raporda, “2022’nin ikinci çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış iﬂ as başvurularının sayısı, 2022’nin ilk çeyreğine göre AB’de yüzde 2,2 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,5 arttı” denildi. Rapora göre, söz konusu dönemde en büyük artış yüzde 74,4’le Letonya’da kaydedildi. Bunu yüzde 14,7’lik artışla Belçika ve yüzde 11,9’luk artışla Danimarka izledi. Eurostat’a göre, AB’deki hemen hemen her ekonomik sektörden şirketler bu dönemde iﬂas başvurusunda bulundu. Covid-19 öncesi döneme kıyasla, özellikle ulaşım ve lojistik alanlarında ve örneğin otel ve catering şirketlerinde bu oran daha yüksek. Almanya’da konaklama sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerde Haziran ayında satışlardaki toparlanmaya rağmen krizin hâlâ derin olduğu konusunda uyardı. Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya’nın bu nedenle 2023’ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.
Title
AB’deki büyük miktarlarda doğalgaza ihtiyaç duyan sanayi şirketleri de artan bir baskı altına giriyor. Dpa haber ajansının raporuna göre, Hollanda’daki çinko izabe tesisi Budel, yüksek gaz ﬁyatı nedeniyle eylül ayından itibaren üretimi geçici olarak durduracak. Şirketlerin malları için talep ettiği ﬁ yatlar, temmuz ayında yıllık yüzde 37,2 artarak şimdiye kadarki en güçlü artışı kaydetti. Üretici ﬁ yatlarındaki artışın birincil sorumlusu enerji olmaya devam ediyor.
Title
En güçlü etkilerden biri olan doğalgaz ﬁ yatı yıllık yüzde 164 artış kaydetti. Ekonomist Paul Craig Roberts , AB ve Almanya’nın intihara meyilli politikalarını eleştirerek, “Elektrik gücünün Avrupa kıyaslama ﬁ yatı yüzde 500 artarak megavat saat başına 509 dolara çıktı. Avrupa doğalgaz vadeli ﬁ yatı, bir yıl öncesine göre 10 kat daha yüksek. Alman hükûmeti, doğalgaza ek vergiler koyarak duruma yardım ediyor” diye konuştu.
Title
Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması sonrası Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gö<br>ren doğalgazın megavatsaat fiyatı 283,20 avroya yükseldi.
Title
Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa’daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.
Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı
AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, AB'deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka'da yaklaşık yüzde 12, Belçika'da yüzde 14,7 ve Letonya'da yüzde 74,4 arttı.

Adanada kahreden kaza

Adana'da kahreden kaza

​Çöp kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Biz senin enayin değiliz

'Biz senin enayin değiliz'

İçişleri Bakanı Soylu'dan Batı'ya sert tepki.
Filistine desteğimizazalmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısında konuştu.

​Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
Merak edilen soruyu cevapladı

Merak edilen soruyu cevapladı

​Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

​MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi.

​Bakan Soylu: Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu.

​AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan: Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır.

​En çok değiştirilen isimler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.