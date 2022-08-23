Almanya'da 'duş almak yerine bez kullanın' diyen eyalet başbakanı yuhalandı

Rusya’nın doğalgazı kesmesinin ardından tarihinin en yüksek enerji fiyatlarını gören Almanya'da kriz büyüyor. Ülkede enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürerken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TEK BİR ODAYI ISITIYORUM"

Enerji krizi hakkında konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Kretschmann, evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece "daha sağlıklı" bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

"EL BEZİ İLE TEMİZLENİN" ÖNERİSİ

Kretschmann soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, daha da iyisini yaptığını söyleyerek, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş" açıklamasında bulundu.

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HALKIN TEPKİSİ SERT OLDU

"Duş almak yerine bez kullanın, silinme bezi de iyi bir icat" diyen Almanya Baden Württemberg eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, öfkeli kalabalık tarafından protesto edildi. Ellerinde pankart taşıyan vatandaşlar, eyalet başkanına yuhalayarak tepki gösterdi.





1 MİLYON KİŞİYİ YÖNETİYOR

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var. Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

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