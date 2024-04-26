Aracı ters döndü: Siyonist Bakan Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.
Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
İsrailliler Ben-Gvir'e saldırmıştı
Siyonist Bakan Ben-Gvir, kullandığı skandal ifadeleri ve sosyal medyaya sızan görüntüleri nedeniyle tepkileri üzerine çekmiş ve dün Kudüs'te İsraillilerin saldırısına uğramıştı.