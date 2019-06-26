Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Atinadan çifte tahrik
AVRUPA

Atina’dan çifte tahrik

Yunanistan ve Rum Kesimi şimdi de Girit’in güney ve güneydoğusunda Amerikalı Exxon Mobil’le petrol- gaz arama işletmesi için anlaştı. Yunanistan Başbakanı Çipras ise “Sizden Yavuz sondaj gemisini batırın talimatı duyulacak mı?” sorusuna cevap verirken “Asla böyle bir plan yapmayı düşünmesinler” diyerek Türkiye’yi tehdit etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras

Akdeniz’i ikili anlaşmalarla ABD ve Avrupalı enerji devlerine parselleyen Yunanistan ve Rum Kesimi şimdi de Girit'in güney ve güneydoğusunda Amerikan şirketi Exxon Mobil'le petrol gaz arama işletmesi için anlaştı. Yunanistan Başbakanı Çipras da "Sizden Yavuz sondaj gemisini batırın talimatı duyulacak mı?” sorusuna küstah bir cevap verdi.

Doğu Akdeniz ve Ege’de tahrik devam ediyor. Türkiye ile KKTC’yi yok sayarak Akdeniz’i ikili anlaşmalarla ABD ve Avrupalı enerji devlerine parselleyen Yunanistan ve Rum Kesimi benzer adımlar atmaya devam ediyor. Yunanistan şimdi de Girit’in etrafını sondaja açıyor. Yunan basını Atina’nın, Girit'in güney ve güneydoğusunda Amerikan şirketi Exxon Mobil'le petrol gaz arama işletmesi için anlaştığını yazdı.

TÜRKİYE’NİN DE HAKLARI VAR

Yetki için imzaların bu ay içinde imzalanacağı belirtildi. Yunanistan’ın ‘Münhasır Ekonomik Bölge” ilan edip anlaşma imzalamaya çalıştığı bölgede Türkiye ve Libya’nın da hakları bulunuyor. Anlaşma yapılacak bölgenin bu alanları da kapsaması durumunda yeni bir kriz patlak verecek. Ankara daha önce bölgedeki oldubittiler izin vermeyeceğini deklere etmişti.

ÇİPRAS KÜSTAHLIĞI

Tahrik bununla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Amerikan televizyonuna açıklama yaparak Türkiye’yi savaşla tehdit eden Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, önceki gün de aynı küstahlığa devam etti. Çipras açık açık Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren sondaj gemilerini batırmakla tehdit etti. Selanik’ten yayın yapan Yunan Devlet Televizyonu ET 3’e röportaj veren Çipras, “Sizden Yavuz sondaj gemisini batırın talimatı duyulacak mı?” sorusunu tehditle cevap verdi.

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Fatih gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi Yavuz da Akdeniz açıklarında demirledi. Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, Yavuz sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenen gemi, kent sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı tur tekneleriyle geminin yakınından geçildiği görüldü. Dünyada az sayıda bulunan 6'ncı nesil sondaj gemisi 'Yavuz' ile KKTC'den alınan ruhsatlı sahalarda temmuzda sondaja başlanacak.

‘YALNIZ DEĞİLİZ’ TEHDİDİ

Çipras, şunları kaydetti:

“Karşı tarafın böyle bir planı olduğuna inanmıyorum. Böyle bir planları yok ve iyi de yapıyorlar ve asla böyle bir plan yapmayı düşünmesinler. Bir ülkenin egemen haklarının bu kadar yersiz yere ihlali ki Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti gibi silahlı kuvvetleri olmayan bir ülke değil, Yunanistan güçlü bir ülke, uluslararası bağlamda ve Avrupa Birliği’nde Yunanistan her zamankinden daha da güçlü.” Akşam da Lefkoşa’da konuşan Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap vererek “Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE F-35'LERİ AKDENİZ'E İNDİRDİ

Öte yandan Rum Kesimi’ndeki askeri üslerini aktifleştiren İngiltere, Mayıs ayında 6 adet F-35 savaş uçağını Ağrotur Üssüne getirdi. Sonbahara kadar 121 adet F-35B tipi savaş uçağını sevk edecek. Yine Mayıs ayında Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verme kararı aldı.

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