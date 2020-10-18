​Avrupa’da Ermeni terörü!

İzinsiz eylemlere polisin müdahale etmediği dikkat çekiliyor. Daha önceki yıllarda da PKK yandaşları bu tür eylemler yaparak otoyolları kapatmışlardı. İşgalci Ermenistan, Karabağ’da sivilleri hedef alarak katliam gerçekleştirirken, Azerbaycan ise hiç bir sivili hedef almadan, topraklarını kurmaya devam ediyor. Azerbaycan’da sivilleri hedef alan Ermenistan, Ermeni diasporasından da umut arıyor. Ermeniler, bu çerçevede Avrupa’da PKK yöntemi ile protesto düzenledi. Daha önceki yıllarda PKK yandaşları da bu tür eylemler yaparak otoban kapatmışlardı. Fransa, İspanya, Belçika, İsviçre, İtalya, Hollanda, Almanya, Danimarka’da ülkeleri birbirine bağlayan otobanlar Ermeni protestocuları tarafından kapatıldı.
PKK YÖNTEMİ
Ermenistan Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan, izinsiz gösterinin yapıldığı dakikalarda Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan birçok yolların Ermeniler tarafından kapatıldığını söyledi. Ermeniler, Avrupa genelinde yol ve otobanları bloke ederek, bu izinsiz gösterilerinde Karabağ’da Azerbaycan’ın operasyonlarını durdurması için slogan atıp bu ülke yönetimleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.
POLİS, MÜDAHALE ETMEDİ
- Otoban üzerinde çok sayıda polis aracı olmasına rağmen, izinsiz gösterileri sonlandırmak için polisin bir çaba harcamadığı belirtiliyor.