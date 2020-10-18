​Avrupa’da Ermeni terörü!

İzinsiz eylemlere polisin müdahale etmediği dikkat çekiliyor. Daha önceki yıllarda da PKK yandaşları bu tür eylemler yaparak otoyolları kapatmışlardı. İşgalci Ermenistan, Karabağ’da sivilleri hedef alarak katliam gerçekleştirirken, Azerbaycan ise hiç bir sivili hedef almadan, topraklarını kurmaya devam ediyor. Azerbaycan’da sivilleri hedef alan Ermenistan, Ermeni diasporasından da umut arıyor. Ermeniler, bu çerçevede Avrupa’da PKK yöntemi ile protesto düzenledi. Daha önceki yıllarda PKK yandaşları da bu tür eylemler yaparak otoban kapatmışlardı. Fransa, İspanya, Belçika, İsviçre, İtalya, Hollanda, Almanya, Danimarka’da ülkeleri birbirine bağlayan otobanlar Ermeni protestocuları tarafından kapatıldı.

OYNAT 00:59 İsviçre'de Türkler toplanıp Ermenistan'ın sivillere düzenlediği kalleş saldırıyı protesto etti Azerbaycan Koordinasyon Şurası tarafından organize edilen 'Karabağ Azerbaycan'ındır' mitingi Bern Helvetia Platz'ta yapıldı. Türk vatandaşlarının katıldığı mitingde birçok dilde broşürler dağıtılarak Ermenistan'ın işgalci yüzü ve son olarak sivilleri hedef alan saldırıları kınandı. Karabağ Azerbaycan'ındır mitingine İsviçre'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra Anadolu Türkleri de destek verdi. BiP'te paylaş

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PKK YÖNTEMİ

Ermenistan Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan, izinsiz gösterinin yapıldığı dakikalarda Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan birçok yolların Ermeniler tarafından kapatıldığını söyledi. Ermeniler, Avrupa genelinde yol ve otobanları bloke ederek, bu izinsiz gösterilerinde Karabağ’da Azerbaycan’ın operasyonlarını durdurması için slogan atıp bu ülke yönetimleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.

GÜNDEM HDP'nin Ermeni vekili Garo Paylan: Azerbaycan da sivilleri hedef alıyor

POLİS, MÜDAHALE ETMEDİ

Otoban üzerinde çok sayıda polis aracı olmasına rağmen, izinsiz gösterileri sonlandırmak için polisin bir çaba harcamadığı belirtiliyor.