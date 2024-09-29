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Avusturya'da gayrıresmi sonuçlara göre aşırı sağcı FPÖ seçimi önde götürüyor

Avusturya'da gayrıresmi sonuçlara göre aşırı sağcı FPÖ seçimi önde götürüyor

19:1929/09/2024, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 29,1 oy oranıyla birinci sırada. Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 29,1 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'in paylaştığı sandık çıkışı anketine göre, oyların yüzde 40'ı sayılırken katılım oranının yüzde 78,1 olduğu belirtildi.

Seçim tarihinin ilan edilmesinden bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarında birinci sırada gösterilen aşırı sağcı FPÖ, yüzde 29,1 oyla önde gidiyor.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi yüzde 8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 9 oranında oy almış durumda.

Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor.

Buna göre ulusal meclise FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller milletvekili gönderebilecek.


#Avusturya
#FPÖ
#Viyana

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