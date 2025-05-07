Bacadan siyah duman çıktı: Yeni Papa seçilemedi

Eğer bir oylamada yeterli çoğunluk sağlanır ve yeni papa seçilirse, bu kez bacadan beyaz duman çıkar. Beyaz duman, halk arasında büyük bir sevinçle karşılanır çünkü bu “Yeni papa seçildi” demektir. Ardından, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir yetkili, Latince olarak “Habemus Papam” (Bir papamız var!) ilanını yapar ve yeni papanın ismini duyurur.