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Bacadan siyah duman çıktı: Yeni Papa seçilemedi

Bacadan siyah duman çıktı: Yeni Papa seçilemedi

22:057/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sistina Şapeli'nin bacasından çıkan siyah duman.
Sistina Şapeli'nin bacasından çıkan siyah duman.

Katolik Ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü sonrası toplanan Kardinaller, ilk turda yeni papayı belirleyemedi. Vatikan'daki Sistina Şapeli'nin bacasından 'Papa seçilemedi' anlamına gelen siyah duman çıktı.

Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni Papası'nı belirlemek üzere seçim süreci (Konklav) bugün başladı.

Aralarında seçici 133 kardinalin de olduğu Katolik Kilisesi'nin 220 kardinali, bu sabah Aziz Petrus Bazilikası'ndaki geleneksel Konklav öncesi ayininde bir araya geldi.

Bacadan siyah duman çıktı: Yeni Papa seçilemedi

Kardinaller, ilk turda yeni papayı belirleyemedi.

Vatikan'daki Sistina Şapeli'nin bacasından 'Papa seçilemedi' anlamına gelen siyah duman çıktı.

Yeni Papa nasıl belirleniyor?

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa, Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanan kardinaller tarafından seçilir. Bu seçime konklav denir. Yeni bir papa seçilene kadar tüm kardinaller burada kilit altında kalır; dış dünyayla iletişimleri kesilir.

Seçim gizli oylama ile yapılır. Her gün birkaç oylama turu düzenlenebilir. Bir adayın papa seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerekir. Oylamalar sonucunda papa seçilemezse veya bir sonuç çıkmazsa, bu durum halka şapel bacasından çıkan siyah dumanla bildirilir. Siyah duman, oyların yakılması sırasında kullanılan özel bir kimyasal karışım sayesinde elde edilir ve “Henüz yeni papa seçilmedi” anlamına gelir.

Eğer bir oylamada yeterli çoğunluk sağlanır ve yeni papa seçilirse, bu kez bacadan beyaz duman çıkar. Beyaz duman, halk arasında büyük bir sevinçle karşılanır çünkü bu “Yeni papa seçildi” demektir. Ardından, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir yetkili, Latince olarak “Habemus Papam” (Bir papamız var!) ilanını yapar ve yeni papanın ismini duyurur.

Bu gelenek, 13. yüzyıldan beri çeşitli şekillerde uygulansa da, 19. yüzyıldan itibaren dumanla işaret verme yöntemi yaygınlaşmıştır. Duman kullanımı, halkın ve medyanın seçim sürecini görsel olarak takip etmesine olanak tanır.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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