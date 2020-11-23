BAE Libya’da yeni savaş başlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Ortadoğu’da terör trafiğini yöneten Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, yeni nesil bir topçu roket sistemi ile Libya’daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı. Rus haber kanalı Zevzda, BAE’nin Hafter’e Sırp yapımı “Morava” topçu roket sistemi sağladığını aktardı. 2011’de tasarlanıp geçen Kasım’da Sırp ordusunda servise giren Morova’nın ikinci kullanıcısı ise BAE ordusu. BAE’nin Libya’da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde de BAE’nin Yemen ve Libya’da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı.

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Hafter

DÜNYA Uluslararası Af Örgütü: Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası baskı artırılmalı

Morava farklı kalibrelerde mühimmat kullanabilmesi, hızlı şekilde yeniden doldurma ve hedefleme kabiliyeti ile öne çıkan yeni nesil bir topçu roket sistemi.

ABD’YE UYARI: ORTAK OLMA

Af Örgütü, Abu Dabi’ye silah satan ABD’nin de bu suçlardan sorumlu olabileceğini vurguladı. Uluslararası Af Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın savunuculuk direktörü Philippe Nassif, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nesilah transferetmekten, Libya veya Yemen’deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır” dedi. Amerikan insansız hava araçlarının, uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivili öldüren BAE saldırılarından sorumlu olacağına işaret eden Nassif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2,9 milyar dolar değerindeki dronları BAE’ye satmayı planladığını Kongre’ye bildirdiğine de dikkat çekti. BAE’ye silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor.