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Dünya BAE Libyada yeni savaş başlatacak
ORTADOĞU

BAE Libya’da yeni savaş başlatacak: Libya'da son durum ne?

BAE Libya’da yeni savaş başlatacak

BAE Libya’da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Rus haber kanalı Zevzda’ya göre Veliaht Prensi Zayed’in darbeci Hafter milislerine Sırp yapımı yeni nesil topçu roket sistemi “Morava” verdiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BAE’nin Libya ve Yemen’de sivillere karşı savaş suçu işlediğini belirtmişti.

Hatice Saka Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed
Muhammed bin Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Ortadoğu’da terör trafiğini yöneten Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, yeni nesil bir topçu roket sistemi ile Libya’daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı. Rus haber kanalı Zevzda, BAE’nin Hafter’e Sırp yapımı “Morava” topçu roket sistemi sağladığını aktardı. 2011’de tasarlanıp geçen Kasım’da Sırp ordusunda servise giren Morova’nın ikinci kullanıcısı ise BAE ordusu. BAE’nin Libya’da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde de BAE’nin Yemen ve Libya’da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı.

Hafter

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Morava farklı kalibrelerde mühimmat kullanabilmesi, hızlı şekilde yeniden doldurma ve hedefleme kabiliyeti ile öne çıkan yeni nesil bir topçu roket sistemi.

ABD’YE UYARI: ORTAK OLMA

  • Af Örgütü, Abu Dabi’ye silah satan ABD’nin de bu suçlardan sorumlu olabileceğini vurguladı. Uluslararası Af Örgütü’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın savunuculuk direktörü Philippe Nassif, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nesilah transferetmekten, Libya veya Yemen’deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır” dedi. Amerikan insansız hava araçlarının, uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivili öldüren BAE saldırılarından sorumlu olacağına işaret eden Nassif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2,9 milyar dolar değerindeki dronları BAE’ye satmayı planladığını Kongre’ye bildirdiğine de dikkat çekti. BAE’ye silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor.

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