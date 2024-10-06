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Beyaz Saray önünde Gazze protestosu: Kendini yakmaya çalıştı

Beyaz Saray önünde Gazze protestosu: Kendini yakmaya çalıştı

07:336/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
AA
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ABD
ABD

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edildiği ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi kendini ateşe vermeye çalıştı.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişinin Gazze'de yaşananları protesto nedeniyle kendini ateşe verdiği öğrenildi.


Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir erkeğin kendini ateşe vermeye çalıştığı anda polis tarafından engellendiği görüldü. "Ben gazeteciyim. Lütfen yalan haberi durdurun" diye bağıran kişi, kendini ateşe vermeye çalıştı.



Polis müdahale etti


Protesto alanında bir kişi su atarak ateşi söndürmeye çalışırken, polis de kendini yakmaya çalışan kişiye müdahale etti. Söz konusu kişinin kolunda yanıklar olduğu görüldü.


Görgü tanıkları, kendini ateşe veren kişinin "CBS'te gazeteci olduğunu" söylediğini ve "CBS'in Gazze'de yalan haber yaptığını" dile getirdiğini belirtti.





#Beyaz Saray
#Gazze
#protesto

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