Amerikan basını yazdı: İran'ın iki füzesi Mossad yerleşkesine düştü

Terör devleti İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, dün gece saatlerinde Tel Aviv'e füzelerle saldırdı. 500'den fazla füzenin ateşlendiği belirtilirken bunlardan sadece 3'te birinin İsrail topraklarına düştüğü açıklandı. Gelişmeyi tvnet canlı yayınında değerlendiren Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, İran'ın saldırısındaki çelişkilere değinip, "181 füzenin düştüğü ortamda nasıl olur da kimse ölmez, bu nasıl bir tiyatro?" diye sordu. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal ise iki ülke arasındaki gerilimin 'danışıklı dövüş' olduğunu vurgulayıp, "İran yönetimi kendi halkına durumu anlatamayacak hale geldi, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor" dedi.