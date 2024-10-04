Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Amerikan basını yazdı: İran'ın iki füzesi Mossad yerleşkesine düştü

Amerikan basını yazdı: İran'ın iki füzesi Mossad yerleşkesine düştü

21:214/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullanılan füzeler.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullanılan füzeler.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, İran'ın terör devleti İsrail'e yönelik füze saldırılarında Demir Kubbe'nin aşıldığını ve en az üç askeri ve istihbarat tesisine füze isabet ettiğini yazdı. Haberde, füzelerden ikisinin Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü ve çarpmanın etkisiyle en az iki çukurun oluştuğu aktarıldı.

Füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verilen WP'nin haberinde, Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'ne ise üç füzenin isabet ettiği belirtildi.

Haberde, incelenen üç farklı videoda Nevatim Üssü'ne doğru ilerleyen bir dizi füze görüldüğü aktarılarak, füzelerin yere düştüğü 20 noktada ateş topları ve duman bulutlarının gözlemlendiği ifade edildi.

181 füzeli tiyatro: İran'ın saldırısında nasıl oldu da bir tane İsrailli ölmedi?

Terör devleti İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, dün gece saatlerinde Tel Aviv'e füzelerle saldırdı. 500'den fazla füzenin ateşlendiği belirtilirken bunlardan sadece 3'te birinin İsrail topraklarına düştüğü açıklandı. Gelişmeyi tvnet canlı yayınında değerlendiren Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, İran'ın saldırısındaki çelişkilere değinip, "181 füzenin düştüğü ortamda nasıl olur da kimse ölmez, bu nasıl bir tiyatro?" diye sordu. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal ise iki ülke arasındaki gerilimin 'danışıklı dövüş' olduğunu vurgulayıp, "İran yönetimi kendi halkına durumu anlatamayacak hale geldi, bir şeyler yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor" dedi.

Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştü

Teyit edilen bir başka videoda da Tel Nof Üssü üzerinde yükselen çok sayıda duman bulutu görüldüğü kaydedilen haberde, en az iki füzenin de Tel Aviv yakınlarında, Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü ve çarpmanın etkisiyle en az iki çukurun oluştuğu aktarıldı.

WP gazetesine açıklamada bulunan analistler, ortaya çıkan görüntülerin füzelerin üslere doğrudan çarpmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Saldırıda vurulduğu bildirilen hava üssünün görüntüleri İsrail basınında da yer buldu

The Times of Israel ve Yedioth Ahronoth gazeteleri, Associated Press'in (AP) servis ettiği İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının hedefindeki 3 ana hava üssünden biri olan Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer vermişti.

Haberlere göre, Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluşmuş, binaların çatısı hasar görmüştü.

İsrail ordusundan uydu görüntülerine ilişkin yorum yapılmadığı belirtilmişti.



#Mossad
#ABD
#İsrail
#Washington Post

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?