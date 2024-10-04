İran'da dini lider Hamaney: Acele etmeyeceğiz neyin doğru olduğunu hesaplayacağız

Hamaney'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Müslümanlar birlik olursa Allah onlara her kapıyı açar. Müslümanlar her türlü mutluluğu ve bereketin keyfini çıkarak.

İslam dünyasının bütün olması temel hedef olmalı. Müslüman ülkeler birlik olmalı. Kendi aralarından bütünlük oluşturmalılar. Bu birlikle her türlü düşmanı yeneriz.

Bir de dünyanın kötülerinin, İslam'ın düşmanlarının stratejileri var. Onlar bölmek ve yönetmek istiyorlar. Kendi aramızda ayrılmamızı istiyorlar. Bu strateji İslam ülkelerini bölüyor. Düşman bu stratejiden vazgeçmedi.





İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı, Filistinlilerin de düşmanıdır, Mısır'ın da düşmanıdır, Lübnan'ın da düşmanıdır. Suriye'nin de Yemen'in de düşmanıdır. Düşman aynı. Yüzleri farklı ama düşman aynı. Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor.

Bu, bütün İslam dünyası için çok ciddi bir alarm. Birlik olmalıyız. Bugün Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma göstermeliyiz.

Filistin halkı kendini savunma hakkına sahip. Hayatlarını darmadağın ettiler Filistinlilerin. Filistin Filistinlilere aittir. Bu işgalciler nereden geliyor? Bu işgalcilere karşı durmak Filistinlilerin en doğal hakkı. Hiçbir mahkeme Filistinlileri yargılamaya, onları baskılama hakkına sahip değil. Kimse İsrail'i yasallaştırma hakkına sahip değil. Kimse Lübnan'da yapılanlara hukuka uygun diyemez.

Tüm bu saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Filistin ve Lübnanlıların kendini savunma hakkı var.

Birkaç gün önce bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptığı saldırı tamamen meşru ve yasaldı. Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir.

Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz."



