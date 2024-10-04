Nasrallah ateşkesi kabul etmişti

Öte yandan, Nasrallah'ın cesedi saldırıdan iki gün sonra enkaz altından çıkarılırken cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İsrail basını, örgütün Nasrallah için cuma günü (bugün) cenaze töreni düzenleyeceğini iddia etti. Konuya dair Hizbullah'ın resmi kanallarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakci'nin yarın Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a geleceği iddiaları törenin yarın yapılacağı şeklinde yorumlandı. Ancak İsrail'in sık sık bombaladığı örgütün kalesi konumundaki Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de cenaze töreni yapılması riskli görülüyor. Buna karşılık Nasrallah'ın cesedinin Lübnan dışına çıkarılacağı ve cenaze töreninin Irak'ın Kerbela kentinde yapılarak cesedin Hz. Hüseyin Türbesi yakınına gömüleceği de iddia ediliyor. Cenaze töreni için ismi geçen bir diğer yer ise İran'daki Şii din adamlarının yetiştiği Kum kenti oldu. İran medyası, Dini Rehbet Ayetullah Ali Hamaney'in, suikast öncesi Nasrallahı ülkeye davet ettiğini yazmıştı.

Cenaze törenine ilişkin belirsizlik sürerken, Hamaney'in uzun süre sonra bugün Tahran'da cuma namazı kıldıracağı bildirildi.

Hamaney'in resmi internet sitesi Khamanei.ir, cuma namazı öncesi Tahran'daki

"İmam Humeyni Türbesi"nde Nasrallah için bir tören düzenleneceğini, ardından cuma namazının da Hamaney tarafından kıldırılacağını''