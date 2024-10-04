Nasrallah ateşkesi kabul etmişti

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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib, Hizbullah lideri Nasrallah’ın suikastla öldürülmeden önce İsrail ile ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Bouhabib, CNN’e “Biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirmiştik” dedi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib,
İsrail ordusunun Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüne sebep olan saldırısı öncesi İsrail ile ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi
. Ateşkesin Hizbullah ile koordineli olarak hazırlandığını söyleyen Bouhabib, CNN'e yaptığı açıklamada, "
Bize Netanyahu'nun bu konuda mutabık olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'ın onayını aldık. Ancak o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz"
dedi. İsrail ve Lübnan'ın üzerinde uzlaştığı ateşkesin 21 günlük bir ateşkes olduğuna değinen Bouhabib, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinin ardından sürecin akamete uğradığını kaydetti.
CENAZE BELİRSİZLİĞİ
CENAZE BELİRSİZLİĞİ
Öte yandan, Nasrallah'ın cesedi saldırıdan iki gün sonra enkaz altından çıkarılırken cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
İsrail basını, örgütün Nasrallah için cuma günü (bugün) cenaze töreni düzenleyeceğini iddia etti. Konuya dair Hizbullah'ın resmi kanallarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakci'nin yarın Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a geleceği iddiaları törenin yarın yapılacağı şeklinde yorumlandı. Ancak İsrail'in sık sık bombaladığı örgütün kalesi konumundaki Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de cenaze töreni yapılması riskli görülüyor. Buna karşılık Nasrallah'ın cesedinin Lübnan dışına çıkarılacağı ve cenaze töreninin Irak'ın Kerbela kentinde yapılarak cesedin Hz. Hüseyin Türbesi yakınına gömüleceği de iddia ediliyor. Cenaze töreni için ismi geçen bir diğer yer ise İran'daki Şii din adamlarının yetiştiği Kum kenti oldu. İran medyası, Dini Rehbet Ayetullah Ali Hamaney'in, suikast öncesi Nasrallahı ülkeye davet ettiğini yazmıştı.
Cenaze törenine ilişkin belirsizlik sürerken, Hamaney'in uzun süre sonra bugün Tahran'da cuma namazı kıldıracağı bildirildi.
Hamaney'in resmi internet sitesi Khamanei.ir, cuma namazı öncesi Tahran'daki
"İmam Humeyni Türbesi"nde Nasrallah için bir tören düzenleneceğini, ardından cuma namazının da Hamaney tarafından kıldırılacağını''
ilan etti.
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