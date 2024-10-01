Terör devleti İsrail'in Hizbullah'ın komuta kademesine yönelik suikastları sonrasında İran'ın misilleme saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.

Bahse konu iddialar gerçeğe dönüştü ve İran tarafından İsrail'e füze saldırıları başlattı.









Tel Aviv'de sirenler çaldı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre; İran, hipersonik füzelerle Tel Aviv'i hedef aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sirenlerin çaldığı görüldü.









"Sığınaklara gitme" talimatı

Soykırımcı İsrail ordusu, İsraillilere sığınaklara gitme talimatı verdi.

Saldırıların sona ermesinin ardından İsrailli yetkililer, halka 'sığınaklardan çıkabilirsiniz' yönünde tavsiyede bulundu.

İran Devrim Muhafızları: Karşılık gelirse daha sert vururuz

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki bölgelerde bulunan önemli askeri hedefleri onlarca füze ile vurmaya başladık. İsmail Haniye, Hasan Nasrallah'ın şehadetine cevap olarak işgal altındaki toprakları vuruyoruz. Eğer İsrail karşılık verirse saldırılar daha da şiddetli olacak." denildi.

500 füzeden oluşan saldırı emrinin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney tarafından verildiği ifade edildi.

İsrail: Cevap çok sert olacak

İsrail'in yayın organı Kan News'te yer alan habere göre; İsrailli bir yetkili, İran’a çok sert bir cevap verileceğini ifade etti.

Ürdün hava sahasını kapattı

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.









Biden'dan acil toplantı kararı

İran-İsrail gerilimi sonrası ABD Başkanı Joe Biden da ulusal güvenlik ekibini topladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna İran saldırılarına karşı İsrail'e yardım etme emri verdi." denildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

Tel Aviv'de eş zamanlı silahlı saldırı

Öte yandan füzelerin ateşlendiği anlarda Tel Aviv'de bir silahlı saldırı da meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.



