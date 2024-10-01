İran Devrim Muhafızları, İsrail'e füze saldırısı başlattı. Tel Aviv'e düşen hipersonik füzeler olduğu görüldü, şehirde sirenler çaldı. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İsmail Haniye ve Hasan Nasrallah'ın şehadetine cevap olarak işgal altındaki toprakları vuruyoruz. Eğer İsrail karşılık verirse saldırılar daha da şiddetli olacak." denildi. İsrail, toplamda 500 füze ile yapılan saldırıda ölen olmadığını duyurdu. Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapatırken ABD Başkanı Joe Biden da ulusal güvenlik ekibini topladı.
Terör devleti İsrail'in Hizbullah'ın komuta kademesine yönelik suikastları sonrasında İran'ın misilleme saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.
Bahse konu iddialar gerçeğe dönüştü ve İran tarafından İsrail'e füze saldırıları başlattı.
Tel Aviv'de sirenler çaldı
İsrail medyasında yer alan haberlere göre; İran, hipersonik füzelerle Tel Aviv'i hedef aldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sirenlerin çaldığı görüldü.
"Sığınaklara gitme" talimatı
Soykırımcı İsrail ordusu, İsraillilere sığınaklara gitme talimatı verdi.
Saldırıların sona ermesinin ardından İsrailli yetkililer, halka 'sığınaklardan çıkabilirsiniz' yönünde tavsiyede bulundu.
İran Devrim Muhafızları: Karşılık gelirse daha sert vururuz
500 füzeden oluşan saldırı emrinin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney tarafından verildiği ifade edildi.
İsrail: Cevap çok sert olacak
İsrail'in yayın organı Kan News'te yer alan habere göre; İsrailli bir yetkili, İran’a çok sert bir cevap verileceğini ifade etti.
Ürdün hava sahasını kapattı
Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Biden'dan acil toplantı kararı
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.
Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.
Tel Aviv'de eş zamanlı silahlı saldırı
Öte yandan füzelerin ateşlendiği anlarda Tel Aviv'de bir silahlı saldırı da meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.