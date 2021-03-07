Dünya Biden yönetimi Taliban ve Afgan yetkililer arasındaki görüşmeler için Türkiyeden yardım isteyecek
AMERİKA

Biden yönetimi Taliban ve Afgan yetkililer arasındaki görüşmeler için Türkiye'den yardım isteyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye gönderdiği mektupta, Türkiye’den, Afgan hükümeti ve Taliban arasında üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapmasını talep edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye yazdığı mektupta, ülkedeki barış sürecine ilişkin dört öneri sıraladı. Öneriler arasında Biden yönetiminin barış anlaşmasının sonuçlandırılması için Türkiye’den yardım isteyeceğine dair bir madde de yer aldı.

İlgili maddede, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’ye çağrı yapılarak, “Önümüzdeki haftalarda Türkiye hükümetinden bir barış anlaşmasının sonuçlandırılması için her iki tarafın üst düzey bir toplantısına ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz. Sizi veya yetkili temsilcilerinizi, bu toplantıya katılmaya davet ediyorum” denildi.

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