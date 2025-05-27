Çinli galericilerden Türkiye taktiği: Bakanlık toplanıyor

Çin Ticaret Bakanlığı'nın BYD ve Dongfeng Motor'un da aralarında bulunduğu endüstri kuruluşları ve otomobil üreticileriyle bir araya gelerek, hiç kullanılmamış "kullanılmış otomobillerin" satışına ilişkin ortaya çıkan trendi görüşeceği öne sürüldü.