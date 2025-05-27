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Çinli galericilerden Türkiye taktiği: Bakanlık toplanıyor

Çinli galericilerden Türkiye taktiği: Bakanlık toplanıyor

09:3027/05/2025, Salı
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Bir dönem Türkiye'de de yaşanan ve stokçuluğa dönüşen sıfır araçların ikinci el olarak satılması konusu Çin'de de yaşanmaya başladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın BYD ve Dongfeng Motor'un da aralarında bulunduğu endüstri kuruluşları ve otomobil üreticileriyle bir araya gelerek, hiç kullanılmamış "kullanılmış otomobillerin" satışına ilişkin ortaya çıkan trendi görüşeceği öne sürüldü.


İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kaynak, toplantının bugün öğleden sonra yapılacağını söyledi.


Toplantı, Great Wall Motor Yönetim Kurulu Başkanı Wei Jianjun'un geçen hafta ikinci el araç platformlarında 3.000 ila 4.000 satıcının "sıfır kilometrede ikinci el araç" sattığına dair yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti.


TÜRKİYE'DE DE UYGULANMIŞTI

Türkiye'de otomobil fiyatlarının arttığı dönemde sıfır otomobilleri stoklarına çekerek bir süre bekletip sonrasında fahiş fiyattan satışa koyan galericiler vardı.


Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay 6 bin kilometre kuralını getirmesiyle birlikte beyana dayalı olarak noterde satış yapan galericiler olsa da günümüzde stok yapmaya gerek kalmadığı için sıfır araçlar yetkili satıcılardan alınabiliyor.

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