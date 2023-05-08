Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi dünya basınında: BBC ve CNN şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleşti. Resmi rakamlara göre mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı miting dış basında geniş yer buldu. Erdoğan buradaki konuşmasında, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili mesajlar verirken mitingi dünya basını da yakından takip etti.
1 milyon 700 bin kişilik dev miting
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.
ABD ve İngiliz basını şaşkınlığı gizleyemedi
Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini yer verdi.