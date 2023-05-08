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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi dünya basınında: BBC ve CNN şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleşti. Miting, dünya basının manşetlerini süsledi. Resmi rakamlara göre mitinge yaklaşık 1 milyon 700 bin civarı vatandaşın katıldığı mitingde tarihi anlar yaşanırken dünya basını şaşkınlıkla karşıladı.

10:00 . 8/05/2023 الإثنين
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Büyük İstanbul Mitingi' gerçekleşti. Resmi rakamlara göre mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı miting dış basında geniş yer buldu. Erdoğan buradaki konuşmasında, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili mesajlar verirken mitingi dünya basını da yakından takip etti.


1 milyon 700 bin kişilik dev miting


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.


ABD ve İngiliz basını şaşkınlığı gizleyemedi


Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bu işi bitireceğiz kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bu işi bitireceğiz kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘'Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Resmi makamlara göre miting alanında bulunan 1 milyon 700 bin kişiye hitap eden Erdoğan, ''İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, dış basınının düzenlenen mitingi takip ettiğini söyleyerek ''Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Cevabı siz vereceksiniz siz. Bu mübarek ülkenin kutlu devletin üzerinden karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de 14 Mayıs propaganda konuşmasını yaptı: Artık hayali gerçekleştirmenin eşiğindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de 14 Mayıs propaganda konuşmasını yaptı: Artık hayali gerçekleştirmenin eşiğindeyiz

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nı milletin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlandıklarını belirterek, "Ülkemizin bugün geldiği seviyede emeği, alın teri, zihin çabası, katkısı olan herkesi, hiçbir ayrım yapmadan, bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini, işte bu kenetlenmenin yeni bir tezahürü haline dönüştürmek istiyoruz" dedi. "Dünyevi hırsımın olmayacağını takdir edersiniz" diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki, bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Mitngi
#Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
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