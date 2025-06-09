'Demokrat' kentlerde Trump'a isyan

Donald Trump yönetiminin göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi sonrası Demokratların kalesi olarak adlandırılan Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde isyan başladı. Halk sokakları savaş alanına çevirirken, kent yönetimini isyanı bastırmak için yetersiz davranmakla suçlayan Trump, orduyu göreve çağırdı. 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalayan Trump, göstericilerin maske takmasını da yasakladı. Benzer amaçla yine bir Demokratların güçlü olduğu New York’ta da gösteriler patlak verdi.

44 TUTUKLU 3 YARALI

Los Angeles’ta göstericiler, güvenlik güçleri ile çatıştı. Polisin biber gazlı müdahalesine protestocular taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi. 3 polis memuru olaylar nedeniyle yaralanırken, 44 kişinin tutuklandığı açıklandı.

2 BİN ULUSAL MUHAFIZ KONUŞLANDIRILACAK

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Son günlerde, şiddet yanlısı kişiler Los Angeles’ta sınır dışı etme operasyonları yürüten ICE memurlarına ve federal kolluk kuvvetleri ajanlarına saldırdı" dedi. Yaşanan gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump’ın duruma doğrudan müdahale ettiğini söyleyen Leavitt, Trump’ın imzaladığı Başkanlık Muhtırası ile Los Angeles’a 2 bin Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını duyurdu. Açıklamasında Kalifornia’daki yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan Leavitt, Demokrat yönetimin yaşanan olaylar karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

DENİZ PİYADELERİ SAHAYA İNEBİLİR

Savunma Bakanı Pete Hegseth, X hesabından yaptığı paylaşımda, Camp Pendleton'daki Deniz Piyadeleri’nin "yüksek alarmda" olduğunu yazarak " şiddet devam ederse" aktif görevdeki Deniz Piyadelerini harekete geçiririz” tehdidinde bulundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, tehdidi "çılgınca" olarak nitelendirdi.

MASKE TAKILMASI YASAK

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı. Trump, California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı da görevlerini yerine getirememekle suçladı.

NEW YORK DA KARIŞTI

ABD'nin New York kentinde de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı. ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti. Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu. Zaman zaman polisle protestocular arasındaki tansiyonun yükseldiği gösteride onlarca kişi gözaltına alındı.







