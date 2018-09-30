Dünya Deprem ve tsunami vurdu Ölü sayısı artıyor
ASYA

Deprem ve tsunami vurdu: Ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Sulawesi'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler... (Fotoğraf: Reuters)
Sulawesi'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler... (Fotoğraf: Reuters)

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
  • İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
FOTOĞRAF 20
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

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Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceği belirtildi.

Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Reuters
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı artıyor.

  • Devlet Başkanı Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatı vermiş, depreme ilişkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla da bölgede acil durum ilan edilmişti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters
Bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sebebiyle ülkede pek çok araçta hasar meydana geldi.

Türkiye yardıma hazır

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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İHH yola çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'nın Sulawesi eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'nın Sulawesi eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.n

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