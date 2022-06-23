Doğal gaz kıyameti uyarısı: Rusya gazı kesecek hazır olun

Ukrayna’yı işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin tecridine maruz kalan Rusya, rubleyle ödemeyi kabul etmeyen Avrupa ülkelerine gaz akışını keseceğini açıklamıştı. Rus gazına henüz alternatif üretemeyen ülkeler, muhtemel senaryoyu “doğal gaz kıyameti” olarak yorumlarken, Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi. IEA Başkanı Fatih Birol, Financial Times’a verdiği demeçte, Avrupa’nın bu kış Rusya’nın doğal gaz ihracatının tamamen kesilmesine “acilen” hazırlanması gerektiği konusunda uyardı. Avrupa’da pek çok ülkenin gaz akışında kesintiye giden Rusya’nın amacının ülkelerin depolarını doldurmasını önlemek olduğunu kaydeden Birol, “Rusya kış aylarında etkisini artırmayı amaçlıyor” dedi.

ALMANYA ALARMDA

Diğer yandan Alman Die Welt gazetesinin haberinde, gaz konusunda ‘alarm konumuna’ geçen Almanya’nın beş ila 10 gün içinde doğalgaz acil durum planında ikinci aşamaya girmeye hazırlandığı açıklandı. Planın uygulanması halinde, kamu hizmetlerinin gaz maliyetleri de tüketicilere yansıtılabilecek. Almanya’da, ‘alarm aşaması’ denilen durum, gaz arzında bir kesinti veya gaz arzı durumunda önemli bir bozulmaya yol açan yüksek düzeyde arz talebi olduğunda tetikleniyor.

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