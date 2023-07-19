Doğu Akdeniz'de sıra dışı gelişme: Türkiye Yunanistan ve İngiltere'den ortak tatbikat

Yunan Kathimerini gazetesi, "Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesi çabalarını ve NATO’nun buna yardımcı olmak arzusunu yansıttı" yorumunu yaptı.

Neptune Strike 23-2 tatbikatının, Türkiye ve Yunanistan’ın katıldığı daha önceki NATO tatbikatlarından farklı olduğuna dikkat çeken gazete ayrıca, "Daha önce NATO tatbikat planlarında Türk ve Yunan savaş gemileri için sadece geçiş sırasında, eğitim amaçlı bazı manevralar ve yakıt ikmali senaryoları bulunuyordu" ifadeleriyle yeni eğitimin kapsam bakımından öncekilerden ayrıştığına vurgu yaptı.