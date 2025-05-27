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Dubai'de yaşayan herkese ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği verilecek

Dubai'de yaşayan herkese ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği verilecek

12:3627/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dubai'de yaşayan herkes yakında ücretsiz ChatGPT Plus aboneliğine kavuşacak
Dubai'de yaşayan herkes yakında ücretsiz ChatGPT Plus aboneliğine kavuşacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayanlar yakında ChatGPT Plus'ı ücretsiz kullanabilecekler. Bu, BAE'yi ChatGPT'nin premium sürümüne tüm nüfusuna ücretsiz erişim sağlayan dünyadaki ilk ülke yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayanlar yakında ChatGPT Plus'ı ücretsiz kullanabilecekler. Bu, BAE'yi ChatGPT'nin premium sürümüne tüm nüfusuna ücretsiz erişim sağlayan dünyadaki ilk ülke yapıyor. Plan, OpenAI ile BAE hükümeti arasındaki büyük bir ortaklığın parçası ve bu ortaklık, Abu Dabi'de Stargate UAE adlı devasa bir AI veri merkezi inşa etmeyi de içeriyor. Bu proje her iki taraf için de önemli bir adım.


India Today'de yer alan habere göre; bu ortaklığın en heyecan verici kısımlarından biri, BAE'de yaşayan her kişinin, insanlara OpenAI'nin en gelişmiş AI araçlarına erişim sağlayan ChatGPT Plus'a erişebilecek olmasıdır. Milyonlarca kişi bunu yazma, çalışma, kodlama, planlama ve daha birçok konuda yardım almak için kullanıyor. Artık BAE'de herkes ödeme yapmadan bunu kullanabilecek.


Proje yalnızca büyük veri merkezleri inşa etmekle ilgili değil. Amaç, yapay zekayı insanlara yaklaştırmak.



#ChatGPT plus
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