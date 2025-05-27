Dubai'de yaşayan herkese ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayanlar yakında ChatGPT Plus'ı ücretsiz kullanabilecekler. Bu, BAE'yi ChatGPT'nin premium sürümüne tüm nüfusuna ücretsiz erişim sağlayan dünyadaki ilk ülke yapıyor. Plan, OpenAI ile BAE hükümeti arasındaki büyük bir ortaklığın parçası ve bu ortaklık, Abu Dabi'de Stargate UAE adlı devasa bir AI veri merkezi inşa etmeyi de içeriyor. Bu proje her iki taraf için de önemli bir adım.