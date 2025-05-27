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Nijerya'da kaza: 19 ölü

Nijerya'da kaza: 19 ölü

11:1927/05/2025, Salı
DHA
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Nijerya'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı,
Nijerya'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı,

Nijerya'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı, 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nijerya'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı, 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti.


Nijerya'nın Kogi eyaletinde Obajana-Lokoja yolunda hız yapan yolcu otobüsünün kamyona çarptığı trafik kazasında 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.


Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, “Kaza, otobüsün aşırı hız yaparak önünde seyreden kamyonu sollamaya çalışması sonucu karşıdan gelen başka bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi” açıklamasında bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




#Nijerya
#kaza
#Obajana-Lokoja
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