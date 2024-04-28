En çok PKK’lı Avrupa’da

Avrupa ülkelerinin ses çıkarmadığı terör örgütü PKK/KCK, başlarına bela oldu. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla örgüt üyelerinin üzerinden çıkan notlar, Avrupa'daki terörist sayısını gözler önüne serdi. Operasyonlar kapsamında elde edilen verilerin analizi sonucu, Avrupa'da PKK'ya gösterilen müsamahayı örgütün kaynak ve örgütlenme için kullandığı tespit edildi.

100 BİN ÖRGÜT SEMPATİZANI

PKK/KCK’nın Avrupa’daki sempatizan sayısı 100 bini aşarken, bunlardan 10 bini bizzat eylemlere katılıyor. Operasyonlar kapsamında yapılan analizler sonucunda ağırlığı Avrupa’da olmak üzere dünya üzerinde 23 ülkedeki bölücü örgüt sempatizanı sayısı 100 binin üzerinde.

40 BİNİ ALMANYA VE FRANSA’DA

Avrupa'daki örgüt sempatizanları en fazla 20’şer bin ile Almanya ve Fransa'da bulunyor. İki ülkeyi 15 bin ile İsviçre, 10 bin ile Hollanda, 8 bin ile Belçika, 6 bin ile Avusturya, 5 bin ile İngiltere takip ediyor. İsveç ve Danimarka'da 4 bin örgüt sempatizanı bulunuyor.

EYLEME KATILIM YOĞUN OLAN YERDE

Sempatizan yoğunluğunun olduğu ülkelerde PKK eylemlerine katılan örgüt mensubu sayısı da artıyor. Buna göre, Almanya ve Fransa’da 2’şer bin kişi eylem ve etkinliklere bizzat katılıyor. Bu sayı İsviçre’de 1200, Hollanda ve Belçika’da ise 1000 düzeyinde. Avusturya'da 800, Yunanistan'da 400, İsveç, Danimarka ve Norveç'te ise 300'er kişi terör örgütü eylemlerine katılıyor.

Çatışma zeminiyle kadro devşiriyor

Türkiye'de geçmişte olduğu kadar kendisine kolay kadro bulamayan PKK/KCK, Avrupa’da kadro temin edebilmek için Türk milliyetçileri ile Kürtlerin çatışmasına zemin hazırlıyor. Kürt gençleri militarize edilip, olaylara karışan ve adli yaptırım uygulanacak olanlar örgüte sığınabilecekleri vaadiyle kandırılıyor. PKK/KCK, Avrupa’da geniş bir alana yayılmış olmanın verdiği avantajı her eylemde de kullanıyor. Örgüt üyeleri Avrupa sınırları içinde düzenleyecekleri eylemler için hızlıca organize olup şiddet girişiminde bulunuyor.

Belçika'yı o teröristler karıştırmış!

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları sonrası Türk ve Kürt gruplar arasında çıkan olaylarda PKK/KCK izi tespit edildi. Dünya basınında da yer alan olaylar, aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grubun Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan paçavrası açmasıyla başlamıştı. PKK sempatizanları, konvoya tepki gösteren bir Türk'e saldırdı. Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin de karşılık vermesiyle olay büyüyüp başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi TOMA’larla müdahale etti. Terör örgütü sosyal medya üzerinden manipülatif haber yayıp olayların büyümesi ve ülke sınırlarını aşmasını sağladı. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika’ya akın etti.

BAŞLATAN TERÖRİST SURİYE KÖKENLİ

Belçika’da olayları başlatan kişinin Tessenderlo'da yaşayan Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil olduğu belirlendi. Eylemlerin daha geniş alana yayılmasında etkili olan kişinin de PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu “Şahan” kod adlı Osman Pınar olduğu tespit edildi. Pınar, eylemlere Almanya’dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesi emrini vermiş. Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise Belçika/Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu “Azat” kod adlı Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu “Şirvan Rojhilat” kod adlı Mahdı Sadeghi, Liege sözde sorumlusu ve Belçika/Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) sözde yöneticisi “Yado Geveri” kod adlı Şefket Öztunç.







