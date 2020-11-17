Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan: 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını söyleyen Gasparyan, “Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı” dedi.

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"Çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettik"

Açıklamasında uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettiğini belirten Gasparyan, çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettiklerini söyledi.

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"Anlaşmayı kabul etmek etmek zorunda kaldık"

Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genelkurmay Başkanı, “Bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanları gözden geçirildikten, durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir 'trajedi' arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:44 Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor. BiP'te paylaş

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