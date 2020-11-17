Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim
ASYA

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan: 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim

Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, “Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık. Uzun bir savaştan kaçınmayı teklif ettim. Çok ağır kayıplar verdik. Anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldık” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Onik Gasparyan
Onik Gasparyan

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını söyleyen Gasparyan, “Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı” dedi.

Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?
DÜNYA
Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?

"Çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettik"

Açıklamasında uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettiğini belirten Gasparyan, çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu: Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu: Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti

"Anlaşmayı kabul etmek etmek zorunda kaldık"

Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genelkurmay Başkanı, “Bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanları gözden geçirildikten, durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir 'trajedi' arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi” şeklinde konuştu.

Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
OYNAT 01:44
Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor.


Abone Ol Google News
Diplomatik bir skandal

Diplomatik bir skandal

​Pompeo neden Rüstem Paşa Cami'ni ziyaret etti?
Bir yıl mühlet verildi

Bir yıl mühlet verildi

​Mudurnu'daki şato villalarla ilgili yeni gelişme.
Cumhurbaşkanı Erdoğana sürpriz ziyaret: İngilterede ayrılan Antalyalı siyam ikizlerini kabul etti

Kilosu 50 bin lira

Kilosu 50 bin lira

​Safranbolu ziyaretinde gördü, emekli olduktan üretimine başladı.

Abdullah Avcı'dan dikkati çeken mesajlar.

Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.
İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajları alarm veriyor

​Seviye düştükçe kirlilik ortaya çıkıyor sağlığı tehdit ediyor.
'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.
LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.