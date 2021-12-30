Ermenistan Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırıyor

Ermenistan Ekonomi Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı açıklamada,
"Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" denildi. PAŞİNYAN "NORMALLEŞMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ
Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.
Türk mallarına ithalat yasağı, 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında
OYNAT 01:46
Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecini Noradunkyan Paşa örneğiyle özetledi: Devletimiz kapsayıcıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi. Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur.' diye konuştu.