Ermenistan Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırıyor

Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecini Noradunkyan Paşa örneğiyle özetledi: Devletimiz kapsayıcıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin detayları verdi. Görüşmelerde herhangi bir ön şart olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'Ön şartların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Onlar da kabul etmez. Biz onlara desek ki; 1915 olayları iftira, doğru değil ki gerçekten öyle. Bunun soykırım olmadığını biliyorsunuz. Gelirken bakanlık duvarındaki eski bakanlara bir kere daha baktım. 1912-13 yılları arasında Noradunkyan Paşa, Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı bir Ermeni vatandaşı. Devletimizin ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir tablodur.' diye konuştu.