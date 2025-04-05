Gazze’de hayat bitti: Açlık ve susuzlukla öldürecek

Gazze’de 16 ay boyunca büyük bir soykırım işledikten sonra imzaladığı ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başlayan İsrail ordusu, bölgede yaşayan 2.3 milyon Filistinliye karşı açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullanıyor. İşgalci güçler bölgedeki saldırganlıklarını yeniden Gazze’nin dört bir yanına yayarak yerinden edilmiş insanların barındığı çadırları hedef alıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki fırınlarda un tamamen tükenmiş durumda. Un haricindeki temel gıdalar da tamamen tükendi. Gazze’deki insani krizin derinleşmesi üzerine çiftçiler, halkın yiyecek ihtiyacı için seferber oldu. Kendi yetiştirdikleri kısıtlı sebze ve meyveleri, Gazze halkına dağıtan çiftçiler, halkları için tek vücut olduklarını söyledi. Bölgede imkanların yetersiz olması nedeniyle yardımların ulaştırılamadığını belirten Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, “Gazze'nin maruz kaldığı bu akıl almaz saldırılar ve katliamlar sonucu şehit olan çocukların cesetleri sokakları dolduruyor. İnsanlar saldırılardan ölmese bile açlıktan ölüyorlar. İnsani kriz çok arttı” diye konuştu.





“SİVİLLERİN HAKLARINI KORUYUN”

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana bin 249 Filistinli şehit olurken, 3 bin 22 Filistinli de yaralandı. İşgalcilerin acımasız saldırılarına karşı koyacak güçlerinin olmadığını belirten Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Onlarca yaralımız enkaz altında, imkan yetersizliğinden onları çıkaramıyoruz. Gazze'nin maruz kaldığı bu akıl almaz saldırılar ve katliamlar sonucu şehit olan çocukların cesetleri sokakları dolduruyor. İnsanlar saldırılardan ölmese bile açlıktan ölüyorlar. İnsani kriz çok büyüdü. İsrail, bombardımanlarına dur durak bilmeden devam ediyor. Yaşanan katliamın boyutunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ne bizim ekipmanlarımız ne vatandaşların yardımı insani yardımları oluşturmaya yetmiyor. Dünyadaki bütün milletleri ve devletleri buradaki sivilleri koruma altına almaya davet ediyoruz. Burada siviller toplu bir şekilde katlediliyor, artık gücümüz kalmadı. Sesimiz duyun ve duyurun” dedi.





EYLEM ÇAĞRISI

Yaşanan saldırılar ve insani yardım koridorlarının kapanması sonucu Filistin Alimler Birliği İslami hareketlere ve gruplara çağrıda bulundu. “Bugün tamamen meydanlara çıkıp, büyükelçiliklerin önünde eylem yapmazsanız ne zaman dışarı çıkacaksınız? Bugün Gazze'de olup bitenlere dair sessiz kalırsanız, tarihin kara sayfalarına zulme karşı sessiz kalanlar olarak yazılırsınız, Alemlerin Rabbinin huzuruna çıktığınızda tarafınızın ve yerinizin mazlumdan yana olduğunu belirtmek için susmayın.” Diyerek Gazze’de yaşanan soykırıma sessiz kalmayıp harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.





Yardım gönüllüleri de hedefte

İşgalci güçler, Gazze’de özellikle sağlık sistemini hedef alarak insani krizin daha da derinleşmesini hedefliyor. Bölgede gönüllü sağlık çalışmaları yapan Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışanları da pek çok doktor ve sağlık çalışanı gibi işgalciler tarafından hedef alınarak öldürülüyor. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta İşgalci güçlerin düzenlediği saldırıda Sınır Tanımayan Doktorlar Gönüllüsü Alaa Okal’ın yaşamını yitirdi. Alaa Okal’ın, Gazze'deki çatışmaların başından beri İsrail tarafından öldürülen 10. sağlık çalışanı olduğu belirtildi.





UNRWA: Gazze çaresizlik içinde

Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" söyledi. Lazzarini, konuya dair dün yaptığı açıklamada, "Gazze: Gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor. Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır" diye konuştu. Açıklamasında bulundu. İsrail tarafından uygulanan abluka sebebiyle sivil düzenin bozulmaya başladığını aktaran Lazzarini, Gazze'de insanların sıkışıp kaldıkları için son derece yorgun olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların girişine izin verilmeli ve abluka kaldırılmalıdır" dedi.



