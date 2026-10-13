Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı: 4 Güvenlik gücü hayatını kaybetti
23:52, 13/10/2026, Salı
AA
Suriye güvenlik gücü (FOTO ARŞİV)
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Hama'da güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 güvenlik personeli yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından faillerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı arazi arama-tarama operasyonu başlatıldı.
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